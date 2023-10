Polské volby jsou o bezpečí. Válka a strach z migrantů hrají ve prospěch vlády, říká tamní novinářka

Nedělní parlamentní volby v Polsku rozhodnou, zda se strana Právo a spravedlnost (PiS) udrží u moci, nebo po osmi letech odejde do opozice. Podle slov některých opozičních politiků by se mohlo jednat o poslední svobodné volby v Polsku. Tématem vyhrocené předvolební kampaně se stali migranti i válka na Ukrajině. Tato témata hrají do karet PiS, říká polská novinářka Klára Klinger Kosmaly z deníku Gazeta Prawna pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Varšava 22:18 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Polská opozice tvrdí, že nedělní volby budou pro Polsko nejdůležitější od pádu komunismu. Je možné to tak chápat? Pokud ano, proč?

Je pravda, že opozice se bojí, že pokud bude PiS vládnout třetí volební období, změní systém natolik, že příští volby budou v podstatě dekorativní. Říkají, že by jim to umožnilo trvale zavést určité mechanismy, převzetí podniků, médií, soudního systému. Na druhé straně jsem od jednoho z opozičních politiků slyšela, že opravdu poslední volby budou až v roce 2025.

Strašák Německo. Začátek druhé světové války je v Polsku stále aktuální, proto PiS tvrdí, že měl lídr opozice dědečka ve Wehrmachtu, vysvětluje novinářka Klára Klinger Kosmala

Tak nevím, jestli bych osobně šla až tak daleko, jak říkají někteří opoziční politici, že jsou to poslední svobodné volby. Ale při pohledu na poselství veřejnoprávních medií, která přestala být veřejnoprávními a stala se vládními, by se člověk mohl obávat, že se tato vláda moci zase dlouho nevzdá a že tyto volby jsou opravdu důležité.

Strach slouží kampani

Jaká je předvolební kampaň? V jakém duchu se nese?

Kampaň se odehrává ve stínu války, jejích důsledků a nejdůležitější je asi pocit bezpečí. Na jedné straně to byla vysoká inflace a narušení polského zemědělského trhu dovozem zemědělských produktů z Ukrajiny, na druhé straně vládní strana PiS stavěla na pocitu bezpečí Poláků a říkala, že ona jedině jej bude garantovat, jak v ekonomickém aspektu, tak i armádou a plotem na hranici s Běloruskem a protiimigrační politikou.

Došlo třeba k absurdním situacím, což v Čechách taky víte, Češi to využívali a na hranicích byly velké fronty: několik týdnů před volbami ceny benzinu radikálně klesly, z téměř sedmi zlotých na šest zlotých, z 38 korun a 32 koruny. Ceny byly levnější než u velkoobchodníků, tak lidé začali nakupovat do zásob, protože se začaly objevovat zprávy, že je u čerpacích stanic nedostatek pohonných hmot. Všem je jasné, že vláda bude muset to kampaňové zlevnění po volbách dohnat a ceny radikálně zvýšit.

Posledním důležitým tématem jsou ženy. Nebyly to soudy, nebyla to změna vzdělávacího systému, co přivedlo lidi do ulic. Potraty (protipotratové zákony, pozn. red.) opravdu vedly k tomu, že ženy vyšly do ulic, byly czarny protesty. Teď je vidět, že politici to vědí a snaží se ženám jako samostatné skupině voličů něco nabídnout.

Stále to ale nestačí, průzkumy ukazují, že ženy jsou nejméně aktivní skupinou voličů. Uvidíme v neděli, jestli byly ženy nějak přesvědčeny k tomu, aby volit šly, nebo ne, ale určitě to je nové téma, které se ukázalo během těchto voleb.

V předvolební kampani slibuje opoziční Donald Tusk mimo jiné vyšší slevy na dani z příjmů, placenou dovolenou pro živnostníky, zlepšení zdravotního pojištění i vyšší mzdy učitelům. Jak velké procento voličů na to může podle vás slyšet?

To je válka s PiS, který opravdu staví na sociálně-transakčních voličích, kterým garantuje rodičovské příspěvky nebo důchod. Určitě je nějaká malá skupina voličů, kterou to možná přesvědčí, ale já si myslím, že to není to nejdůležitější.

To, co PiS garantuje a co lidé chtějí, jsou sociální příspěvky. Tusk prostě říká: my to nezměníme, my v tom budeme pokračovat. Ale myslím si, že ten ideologický rozdíl je důležitější pro to, jak budou Poláci volit, má větší vliv na to, jak budeme volit.

Referendum na hranici

Kaczynski svoji volební kampaň soustředil na migraci, přičemž obviňuje Brusel ze snahy umístit v Polsku tisíce migrantů. Jak chytlavé téma je to v dnešním Polsku?

Určitě to je téma. Je to vidět na tom, že přesně na den voleb je udělané referendum – ale z odpovědí na ty otázky nic nevyplývá, je to součást volební kampaně.

Ty otázky v podstatě ukazují, co jsou nejdůležitější témata v Polsku. Jedna z otázek je: podporujete odstranění bariéry na hranicích Polské republiky s Běloruskou republikou? Druhá otázka: podporujete přijetí tisíců nelegálních přistěhovalců z Blízkého východu a Afriky v souladu s mechanismem nuceného přemístění, který nařídila evropské byrokracie?

To jsou jako dvě ze čtyř otázek – další dvě jestli podporujeme rozprodej státního majetku zahraničním subjektům a jestli podporujeme zvýšení věku odchodu do důchodu. Takže určitě, téma migrace, téma bariéry na hranicích a téma bezpečí, protože jsme na hranicích s Ukrajinou a s Běloruskem. V podstatě je to hranice Evropy s další částí světa.

Vy už jste o tom mluvila, ale jak důležitá je ruská agrese na Ukrajině z hlediska voleb? V čí hraje vlastně prospěch?

Taková situace je vždy ve prospěch aktuální vlády, na to jsou průzkumy, že když je fyzické bezpečí narušeno, tak nikdo nechce změny.

Říkala jsem si, že třeba i to, co se teď stalo v Izraeli, může také mít vliv na to, jaký bude výsledek voleb, protože to je vždy tak, že lidé řeknou: ne, radši zůstaneme tak, jako to bylo dřív a nic nebudeme měnit, protože to nám garantuje větší fyzické bezpečí.

Jak jste se ptal na to Německo, myslím, že z české perspektivy není úplně srozumitelné, proč pro Poláky říct o někom, že je Němec, může mít vliv na výsledek voleb. Stejně tak pro vás asi není úplně srozumitelné, že jsme na hranicích tak hrozně blízko války.

Jak se ideologicky profiluje opoziční Občanská koalice vedená Donaldem Tuskem? A kdo dál může v Polsku promluvit do sestavování vlády? Poslechněte si celý rozhovor s Klárou Klinger Kosmalou vedený Vladimírem Krocem.