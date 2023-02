Polský kněze odsoudili za antisemitské výroky. Čeká ho šest měsíců veřejně prospěšných prací

Veřejně prospěšné práce - to je trest, který si u soudu v polské Poznani vyslechl sedmapadesátiletý kněz za nenávistné výroky proti Židům. Těch se dopouštěl opakovaně při svých kázáních, která přenášel také online. Kněz patřil do řádu Salesiánů, který ho už před lety za nevhodné chování vyloučil. Kněžství ho ale Vatikán nezbavil. Poznaň 18:11 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Woźnickému řekl, že mu chybí reflexe a kázání ho nezbavuje povinnosti dodržovat zákon (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Kněz Michal Woźnicki opakovaně tvrdil, že Židé jsou nástrojem ďábla a strůjci zla ve světě, protože mají peníze. Například podle něj způsobily pandemii a důkazem toho bylo, že začala a najednou nebyla.

Soud se ale týkal mše z 31. října 2021, kde kněz označil Židy za klíšťata a pijavice, které přežívají na svém hostiteli do chvíle, než ho zlikvidují, a potom se přesunou dál. Tvrzení potom opakoval i u soudu, který v pátek skončil. Sám kněz ale údajně proti Židům nic nemá, protože nikdy žádného nepotkal.

Sedmapadesátiletý kněz patřil do řádu Salesiánů. Ti ho vyloučili za neposlušnost už před několika lety. Woźnicki také působil na náboženské misi v Africe. V roce 2015 se přestěhoval do Poznaně a tam prošel velkou proměnou.

Například od roku 2016 slouží mše pouze latinsky, a to zády k věřícím. Polsky pronáší protižidovské výroky. Nadále ale zůstává knězem. Církevní soud se totiž vleče už od roku 2021. Podle deníku Gazeta Wyborcza se řízení zpomalilo poté, co se Woźnicki musel v září 2022 vystěhovat z Poznaně.

Nyní žije v obci u Poznaně, kde dál slouží mše a přenáší je přes YouTube online. Ve Vatikánu totiž nepanuje shoda, kdo by ho měl kněžství zbavit, a proto je dál ve funkci.

Přelomový rozsudek

Rozsudek je přelomový, protože je to poprvé, kdy civilní soudy v Polsku odsoudili kněze za antisemitismus.

Soud začal 24. ledna. Woźnicki při slyšeních opakoval své konspirační teorie o Židech. Prý ho vedla kněžská láska a zájem o křesťany a Židy, tím ospravedlňoval své výroky. Požadoval například, aby vypovídal třeba poznaňský metropolita, což soud zamítl.

Woźnicki chtěl, aby metropolita, jako jeho nadřízený, řekl, že má pravdu ve svých výrocích. Stěžoval si, že ho soudí za to, co řekl při mši. Soudce ho za to pokáral. Řekl, že mu chybí reflexe a kázání ho nezbavuje povinnosti dodržovat zákon.

Mohl podle něj ale požádat zproštění obvinění. To ale kněz odmítl s tím, že neví, jaké rozhodnutí bude milé Bohu. V pátek si tedy vyslechl rozsudek, ale ne celý, protože dorazil pozdě. Údajně totiž k soudu jel na kole. Poznaň je zasněžená a on při cestě upadl.

Verdikt odmítl komentovat, naopak ale komentoval vystupování a zjev novinářů. Například jedné novinářce odmítl odpovědět na otázku, protože se mu nelíbilo, jakým způsobem byla nalíčená.

Není to ale poprvé, kdy se v Polsku kněz dopouštěl antisemitských výroků. V minulosti pronesl několik nenávistných projevů i kněz z Vratislavy. Prokuratura ho za to dokonce obvinila, ale v době, kdy už byl ve výslužbě. Obžaloba nakonec obvinění stáhla.