Varšava oslavila svátek polské armády vojenskou přehlídkou. Zúčastnily se jí desetitisíce lidí

Zájem o přehlídku byl obrovský. Na místo dorazili lidé s vlajkami, rodiny s dětmi, akci také živě přenášely největší polské televize, takže skutečný počet diváků mohl přesáhnout statisíce lidí. Místní se shodují, že jim armáda dodává pocit bezpečí. Rádi ji proto nyní podpoří třeba i finančními dary.

Přehlídky se účastnilo na 2100 vojáků všech brigád, kteří pochodovali po takzvané Wisłostradě, a doprovodilo je 22 koní. Původní plány zahrnovaly například i přehlídku třiceti psů s psovody, to ale místní veterináři vzhledem k počasí a rozpálenému asfaltu nedoporučili.

Největší pozornost bezpochyby budila nová vojenská technika, která má demonstrovat sílu polské armády.

2100 lidí, 200 kusů pozemní techniky, 92 letadel, vrtulníků a dronů. Lidi i přes čekání a úmorné vedro (vojenské sanitky přejížděly často) vypadali spokojeně. Co jsem se tak ptala, zbrojení podporují, v Polsku se cítí bezpečně. Bezpečnost je volebním tématem číslo 1. https://t.co/WrKWX4rKgw pic.twitter.com/VmEhttir3B — Kateřina Havlíková (@KateinaHavlkov4) August 15, 2023

„Slabost osměluje nepřítele. Musíme být připravení a silní, protože jediný jazyk, jakému nepřítel rozumí a jakým s ním musíme být schopni komunikovat, je jazyk síly. Bohužel,“ poznamenal během akce velitel ozbrojených sil generál Wiesław Kukuła.

Poláci tak mohli vidět transportéry Rosomák, americké tanky Abrams, jihokorejské tanky K2 nebo jihokorejské houfnice K9, polské Kraby, samohybné minomety Rak, nová minometná vozidla Baobab-K.

Přehlídka ale nezůstala jen u pozemské techniky. Vzdušným prostorem prolétlo asi 92 vrtulníků, ale také stíhaček a bombardérů, takže tam byly například letouny FA-50, americké stíhačky F-16 nebo bezpilotní drony Bayraktar.

Podél Wisłostrady rozmístili organizátoři velké reproduktory, ve kterých vysvětlovali, jaká technika právě projíždí nebo prolétá.

Investice a kritika

Polsko v posledních třech letech, především od 24. února 2022, velmi rychle a důkladně zbrojí. Zároveň každým rokem zvyšuje podíl HDP na obranu, ke kterému se zavázalo zákonem v rámci Severoatlantické aliance. V současnosti dává na svoji obranu 3,9 procenta HDP.

Pro srovnání srovnání Spojené státy americké financují armádu necelými 3,5 procenty, Česko investuje 1,5 procenta, což ji v posledním žebříčku NATO řadí na 20. místo.

Znepokojující reakce polských bezpečnostních služeb, komentují obyvatelé Bělověže situaci na hranici Číst článek

Ne všichni ale s nemalou částkou 75 miliard korun na zbrojení souhlasí. Opozice například kritizuje to, že od začátku války na Ukrajině nakupuje Polsko vojenskou techniku bez výběrového řízení. Vláda tak zadává zakázky napřímo, ať už do Spojených států nebo do Jižní Koreje. Armáda proto příliš nemůže ovlivňovat nákupní parametry.

Polská opozice přímo modernizaci armády nekritizuje, ale nesouhlasí s tím, že se nákupy odehrávají na hraně legislativy a že se často nakupuje technické vybavení, na které nemá Polsko infrastrukturu, nejsou lektoři na výcvik obsluhy nebo je pořizovaná technika v současnosti předražená.

Polská armáda by podle opozice neměla být na zahraniční technice závislá, ale měla by se víc soustředit na svoji výrobu, jelikož je její zbrojní průmysl velmi silný a i v posledních letech rozšiřuje své kapacity.