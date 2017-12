Kaczyński po měsících rozhodl. 'Brožovaná Beata' končí, polským premiérem bude inovátor Morawiecki

Polsko si po několika měsících spekulací a informační mlhy může částečně oddechnout. Vedení vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) ve čtvrtek konečně rozhodlo o tom, kdo bude novým premiérem. O výměně Beaty Szydłové se hovořilo už od samého vzniku jejího kabinetu v listopadu 2015. Mezi kandidáty na její pozici byl vždy i muž, který ji nakonec doopravdy vystřídá – dosavadní vicepremiér Mateusz Morawiecki. Varšava 20:25 7. 12. 2017 (Aktualizováno: 20:37 7. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Polská média denně už od září informovala o plánovaných změnách ve vládě a spekulovala o tom, že se premiérem stane sám předseda PiS Jarosław Kaczyński. I když je reálně nejmocnějším polským politikem, po volbách 2015 zůstal oficiálně „pouhým“ poslancem.

Součástí rekonstrukce vlády měly být podle úniků v médiích i odchody ministrů, o těch ale vedení strany ve čtvrtek večer nejednalo.

Beata Szydłová a Mateusz Morawiecki | Foto: Sławomir Kamiński | Zdroj: Reuters

Szydłová, Kaczyński nebo Morawiecki?

Scénářů vládní rekonstrukce se od září vystřídalo hned několik. O zmatcích a rozhodování na poslední chvíli svědčí i čtvrteční tweet novinářky televize Superstacja Sylwie Madejské z polského parlamentu: „Vychází (mluvčí PiS) Beata Mazurková s tím, že je schůzka Politické rady PiS odvolána. Za chvíli vychází zase s tím, že se nakonec konat bude. Jeden z poslanců PiS křičí, že Szydłová zůstává až do voleb. Po chvíli zase jiný, že rozhodnutí nepadalo…“

Kdo je Mateusz Morawiecki? 2007: Stal se ředitelem BZ WBK, druhé největší banky v Polsku. Má pověst dobrého manažera a ekonoma. S bankou je spojený od roku 1998. 2010: Spolupracuje s vládou Donalda Tuska, kterou tvoří koalice Občanské platformy a Polské lidové strany. Stal se členem Hospodářské rady, kterou vede premiér. 2013: Prezident Bronisław Komorowski vyznamenal Morawieckého Křížem svobody a solidarity za opoziční činnost v období Polské lidové republiky. 2015: Po podzimních volbách 2015, ve kterých nekandidoval, Morawiecki odešel z vedení banky BZ WBK a stal se vicepremiérem a ministrem pro místní rozvoj ve vládě premiérky Beaty Szydłové. únor 2016: Vláda spouští „Plán Mowieckého“ na modernizaci státu a hospodářství. Spočívá mimo jiné v reindustrializaci, inovativních firmách, silném exportu, ekonomické diplomacii a elektronizaci administrace. září 2016: V rámci rekonstrukce vlády se v září 2016 stal navíc ministrem financí.

První scénář rekonstrukce kabinetu počítal s tím, že se předsedou vlády stane sám předseda PiS Kaczyński. Ještě na konci října opoziční list Gazeta Wyborcza psal, že pravděpodobnost, že se úřadu chopí sám Kaczyński, je 75 %. Ve středu europoslanec PiS Ryszard Czarniecki novinářům řekl, že přirozeným kandidátem strany je Kaczyński. „Ale pokud by se předseda nerozhodl, nejlepším kandidátem je Mateusz Morawiecki.“

Ve hře ale bylo i setrvání Szydłové. Ta podle průzkumů patří mezi nepopulárnější politiky v zemi – v srpnu její práci pozitivně hodnotilo 45 % dotázaných.

Odvolání Szydłové neočekávali ani někteří pravicoví komentáři z médií blízkých vládě. „Myslím, že žádná velká rekonstrukce nebude,“ říkal ještě minulý týden serveru iROZHLAS.cz komentátor konzervativního týdeníku Do Rzeczy Piotr Semka.

„Szydłová udělala velmi mnoho práce, účastnila se v mnoha summitech unie. Neřekla ani jednou hloupý výrok. Ale jsou signály, že není příliš rozhodná,“ uvažoval Semka. „Ale ona má ohromný kapitál v tom, že jí lidé důvěřují. Něco jako s Angelou Merkelovou – lidé se s ní cítí v bezpečí. Má klidné charisma, nedělá ze sebe celebritu, je transparentní a nevytváří žádnou frakci,“ doplnil.

Ve funkci ji ale přesto má nahradit dosavadní vicepremiér a ministr financí a místního rozvoje Mateusz Morawiecki. Proč ale PiS přepřahá v polovině volebního období?

Střídání v poločase. Proč?

Od premiérky Szydłové, která se proslavila svými brožemi coby módním doplňkem na saku, měla polská pravice po volbách 2015 velká očekávání. Nechyběly přezdívky jako „polská Angela“, „Kaczyński v sukni“ nebo „polská Thatcherová“.

Opozice jí od začátku vyčítala, že je pouze Kaczyńského nastrčenou loutkou, která reálně nedrží žádnou moc. Vládní tábor ji vždy hájil a sám předseda Kaczyński ještě nedávno chválil. „To, co se teď děje s paní premiérkou Szydłovou je efekt toho, jak je řízená celá strana. Členové vlády jsou pouhými Kaczyńského figurkami na šachovnici,“ uvedla místopředsedkyně opoziční strany Moderní Kamila Gasiuk-Pihowiczová.

Szydłové vláda v polovině letošního listopadu oslavila dva roky. Na čtvrtek opoziční Občanská platforma (PO) navrhla konstruktivní vyjádření nedůvěry kabinetu. Kandidát PO na premiéra a předseda strany Grzegorz Schetyna vládě vyčetl mimo jiné to, že vyvádí Polsko z Evropské unie, ničí nezávislost soudů a nereaguje na projevy rasismu a xenofobie ve společnosti. „Končíte kabaretem, tragickou fraškou,“ hřímal ve čtvrtek dopoledne v Sejmu.

Kabinet Szydłové hlasování i přes bouřlivou diskusi s přehledem ustál, ten samý den večer ale padlo rozhodnutí o odvolání premiérky. Pokud by Szydłovou nahradil přímo Kaczyński, důvody by byly podle polských médií zřejmé: Kaczyński chce naplnit odkaz svého bratra Lecha, rok 2018 je navíc velmi symbolický kvůli 100. výročí polské nezávislosti – to se bude slavit mohutně a předsedovi PiS by mohlo jít o prestiž.

Pan ekonom Mateusz

Jenže místo Kaczyńského se má stát novým premiérem Mateusz Morawiecki. Jeho pozice ve straně není silná, nemá žádnou svou frakci. PiS od něj podle analytického deníku Gazeta Prawna očekává, že bude obratnější na mezinárodní úrovni, obzvlášť v Bruselu, což je vzhledem k současným problémům Varšavy v unii pro Kaczyńského žádoucí.

Mateusz Morawiecki na snímku z května 2017 | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Vzděláním ekonom, který spojil kariéru s druhou největší polskou vládou a od roku 2010 dělal i ekonomického poradce Tuskovy vlády, má být pro PiS šancí obnovit ztracenou dynamiku kabinetu. Tvář vzdělaného ekonomického inovátora má pomoci tzv. „dobré změně“ k restartu, uvádí Gazeta Prawna.

Morawiecki, kterého jako ekonomického experta uznávají i protivládní média, má zároveň držet kabinet pohromadě. „Premiérka Szydłová vynikala v docházení do kanceláře předsedy, pokyvování hlavou, ale potom jí nestačily síly, aby ve vládě udržela opratě a ukončila personální spory,“ napsala opoziční Gazeta Wyborcza.

Lehké to ale nový premiér mít nebude, u části voličů jeho jméno vzbudilo rozpaky. Strana před nimi bude jen velmi obtížně zdůvodňovat odchod premiérky, která se před dvěma lety stala hlavní tváří „dobrých změn“. Podle deníku Polska Times navíc Kaczyński se jménem Morawieckého narazil na nečekaný odpor straníků, i když ne nepřekonatelný.

Odevzdaná premiérka

Sama Szydłová vypadá se svým koncem smířená. „Příliš dlouho o tom mluvíme - rekonstrukce se dělá, nemluví se o ní. Ta doba byla moc dlouhá a já bych chtěla, aby už skončila,“ řekla ve středu večer v katolické televizi Trwam.

„Věřím v moudrost našeho lídra – předsedy PiS Jarosława Kaczyńského a jeho politickým zkušenostem. (…) Musíme náš tým změnit tak, aby dokázal vyhrát na druhé volební období. Nepočítající se kariéry jednotlivců, alespoň já to tak chápu,“ odpovídala v televizi na dotazy diváků, kteří ji vyzývali k setrvání ve funkci. „Jestli nějaké analýzy říkají, že jsou potřebné změny, musíme je provést,“ doplnila.

Kam Szydłová po odchodu z vlády zamíří, není zatím jisté. Na jaře se spekulovalo o tom, že by se mohla stát předsedkyní dolní komory parlamentu, takový návrh podle informací rádia RMF FM zazněl ve čtvrtek ze strany prezidenta Andrzeje Dudy.

Na podzim se ale také psalo, že by mohla kandidovat na primátorku Varšavy ve volbách na podzim 2018, nebo zamířit do Evropské komise. Sama Szydłová teď říká, že hodlá dál realizovat program PiS v parlamentu. „Já to budu dělat dál. Jsem už 12 let poslankyní.“

Rekonstrukce vlády zastínila reformy justice a voleb

Debaty o odvolání a neodvolání Szydłové vrcholí v situaci, kdy PiS v parlamentu napodruhé prosazuje kritizované reformy soudnictví a také změnu systému pro volby do samosprávy. Oba návrhy torpéduje opozice i některé nevládní organizace.

Straně PiS se už reformy soudnictví podařilo rychle prosadit v červenci, po demonstracích ale dva ze tří zákonů vetoval prezident Andrzej Duda. Ten pak předložil vlastní návrhy změn, do kterých při legislativním procesu PiS prosazuje původní návrhy změn.