Migrace je snadný cíl, dá se za ni leccos schovat. I ve volbách má roli, říká polská humanitární pracovnice

Polskem rezonuje napětí před volbou nové hlavy státu, kandidáti řeší hlavně obranu, ekonomiku či bezpečnost. V té hraje roli i migrační krize na hranici s Běloruskem, poslanci schválili prodloužení opatření omezující právo na azyl odtamtud přicházejícím uprchlíkům. „Bylo nám jasné, že to vláda z politických důvodů zavede znovu," říká pro iROZHLAS.cz Aleksandra Chrzanowská z varšavské Asociace pro právní pomoc zaměřující se na asistenci migrantům. Rozhovor Bělověž/Hajnůvka 7:00 31. května 2025

Polští poslanci minulý týden odsouhlasili prodloužení dočasného omezení práva na podání žádosti o azyl na hranici s Běloruskem o dalších šedesát dní, s platností od pondělí. Proč podle vás k danému kroku přikročili?

Bylo nám jasné, že vláda z politických důvodů opatření znovu zavede. Stále se spoléhá na strategii vyvolávání strachu, hledání nepřítele. Vnucuje lidem přesvědčení, že příchozí představují nebezpečí a říká: nebojte se, víme, jak vás před ním ochránit, jen nás musíte volit.

Za pár dní zde máme druhé kolo prezidentských voleb, tudíž je zcela zřejmé, že dané pocity potřebuje ve veřejném mínění udržet a používat takovéto extrémní nástroje k ochraně integrity státu.

Vidíte za tím tedy hlavně snahu přilákat voliče na stranu kandidáta vládní Občanské koalice, Rafała Trzaskowského?

Chápu to tak. Když se pro dané opatření hlasovalo v březnu, náměstek ministra vnitra zodpovědný za migraci Maciej Duszczyk uvedl, že jej v naší migrační politice potřebujeme, zároveň ale doufá, že ho nikdy nepoužijeme, respektive že by k tomu došlo pouze v případě mimořádných událostí. Ve skutečnosti jej ale zavedli okamžitě v době, kdy se kromě probíhající předvolební kampaně nic nedělo.

Sice jsme již v březnu mohli v pohraniční oblasti zaznamenat intenzivnější pohyb, jenže to je v daném měsíci normální. V zimě zpravidla počet příchozích klesá a s příchodem jara až do léta pak kvůli bezpečnějším meteorologickým podmínkám narůstá.

K ničemu ojedinělému tedy nedošlo, a pokud řeknou, že musí omezit jedno ze základních lidských práv, tedy žádost o mezinárodní ochranu, a zavést zákon v rozporu s polskou ústavou a mezinárodním právem, znamená to pro mě, že je stát slabý a nedokáže si s nastalou situací poradit běžnými nástroji.

Jedním z hlavních témat kampaně je mimo obrany či ekonomiky i bezpečnost. Platí tedy podle vás téma migrace v rámci ní pořád za klíčovou část, i z toho důvodu, že na něj kandidáti mohou přitáhnout voliče?

Ano, myslím, že právě to, že se migranti prezentují jako nebezpečí nejen pro jednotlivé státy, ale i celý kontinent, je velkým problémem v Polsku i celé Evropě. Je to takový začarovaný kruh, neboť politici říkají, že je občané nechtějí, a proto potřebujeme onu protiimigrační politiku, ve skutečnosti se jich ale lidé bojí právě kvůli xenofobním a rasistickým vládním narativům.

Migrace je takový „snadný“ cíl a dají se pod ni schovat jiné skutečné problémy jako přístup ke kvalitní zdravotní péči, vzdělávání, sociální témata. Těch, s nimiž se vláda nechce nebo nedokáže vypořádat, je spousta.

Vojáci na hranicích

Ve druhém kole jsou nyní liberál Rafał Trzaskowski z vládní, centristické Občanské koalice a konzervativně pravicový Karol Nawrocki ze strany Právo a spravedlnost. Ta byla u moci před volbami v roce 2023, kdy vyhrála zmíněná Tuskova Občanská koalice. Máte tedy za sebe pocit, že jde-li o migraci, přístup zůstává stejný, a tudíž je ohledně ní v podstatě „jedno“, kdo nyní prezidentské volby vyhraje?

Ano, myslím, že co do migrace v tom nedělají rozdíl a je velmi smutné konstatovat, že již za předchozí vlády byla situace špatná a s tou současnou se jen zhoršuje. Vláda Práva a spravedlnosti porušovala legislativu a omezovala právo žádat o mezinárodní ochranu v praxi, ale současný kabinet šel ještě dál a omezil jej zákonem.

U jiných témat je to samozřejmě jiné, zde ale žádné zlepšení neočekávám. Aktuální vláda přejala strategii té předchozí, protože ji shledala efektivní. Každopádně uvidíme, jestli se něco změní po volbách.

Přesuňme se ještě od politického rámce ke stavu přímo na hranici. Když jsme spolu mluvily na konci září, říkala jste, že nejintenzivnější pohyb je právě na jaře. Už jste to na začátku i trochu nastínila, můžeme ale tedy více rozvést, jak to nyní, kdy by měl být počet příchozích migrantů vyšší, v oblasti vypadá?

V letošním březnu byly tendence obdobné jako v tom loňském i předloňském. Duben ale letos proběhl velmi klidně, květen se zase trochu zintenzivnil, nicméně podstatně méně než loni. Důvody je těžké soudit. Lidé jsou si ale vědomi legislativních změn, mnozí z nich se nás na to ptají. Hranice tedy nepřekračují předtím, než vymyslí nějakou strategii.

Nemyslím ale, že by roli hrálo i posílení samotné hranice z hlediska stavby zdi či elektronického a sledovacího systému, důležitější je přítomnost obrovského množství vojáků. V souvislosti s tím si klademe otázku, zda to opět souvisí s předvolební kampaní a zdali se jejich počet podél hranic po druhém kole sníží, protože vláda bude méně ochotná jich tam tolik držet.

Lidský faktor je podle mě nejúčinnější způsob ochrany, protože s těmi fyzickými si lidé vždy nějak poradí. Je velký rozdíl, jestli máte hlídky každý kilometr nebo padesát metrů. Můžete také mít tu nejlepší zeď na světě, ale pokud ji nechrání armáda, pašeráci i samotní migranti si dříve nebo později najdou způsob, jak se s fyzickou bariérou vypořádat.

Velkou část lidí vojáci zastaví při pokusu o překročení hranice nebo ihned poté, co ji přejdou, a zatlačí je zpět. Většinou je to okolo sta pokusů denně, například předminulý týden to ale bylo více. Zároveň dostáváme přibližně jen dvě až šest žádostí o pomoc denně, což ve srovnání s loňskem není moc. To pro nás znamená, že většinu lidí pravděpodobně na hranicí zastaví.

Důvody pro nás bude snazší posoudit, až skončí volby. Pamatuji si, že těsně před těmi parlamentními v říjnu 2023 jsme viděli výrazný pokles pokusů o přechod hranice, ale už den po nich nám začalo chodit mnohem více žádostí o pomoc.

Návrat k začátku krize

Kde nyní přesně jste? Respektive jestli se dobře pamatuji, jste s organizací v Bělověžském pralese?

Ano, jsem nedaleko Bělověže, na jednom ze stanovišť poblíž Hajnůvky. Většina lidí, která nás žádá o pomoc, se již ani neptá na mezinárodní ochranu, protože ví, že na ni nedosáhne. V podstatě jsme se tak vrátili do prvních měsíců krize, kdy jsme jim poskytovali základní humanitární pomoc jako jídlo, vodu, oblečení, boty, spacáky, powerbanky.

Pak je v lese musíme nechat a musí si najít vlastní způsob, jak se ze situace dostat. Pokud skončí třeba v nemocnici anebo nemají žádné možnosti nebo plány, jediné, co pro ně můžeme udělat, je pokusit se jim pomoci s přístupem k azylovému řízení a požádat o předběžné opatření u Evropského soudu pro lidská práva, z nichž nám u některých vyhověl, což znamená, že už dotyčné vojáci nemohou zatlačit zpět.

Chce to ale čas a během té doby se uprchlíci musí skrývat. Někdy se také stává, že už rozhodnutí máme, ale mezitím dotyčné najdou a zatlačí je zpět na běloruskou stranu.

Na podzim jste také mluvila o oboustranném násilí a nátlaku z běloruské strany či jejímu systému opevnění a ostrahy ze sovětské éry zvaném sistema, kam nesmí nikdo kromě tamních vojáků. V daném ohledu se situace zhoršila, nebo stagnuje?

Řekla bych, že je to víceméně stejné, lidé násilné činy hlásí na obou stranách hranice. Rozdíl byl možná mezi úplným začátkem a současností. Tehdy jsme obvykle slýchávali o obrovské míře fyzického násilí na běloruské straně, nikoli na té polské. Během posledních dvou let se to ale zhoršuje i u nás.

Lidé hlásí nejen to, že jim do očí stříkají pepřový sprej, ale že je bijí rukama i zbraněmi, kopají do nich, nutí je se svlékat. Dále jim také ničí telefony nebo vyhrožují. Od doby, kdy jsme spolu mluvily naposledy, se toho tedy v daném ohledu moc nezměnilo.