K polsko-běloruské hranici by mohli mít přístup novináři a humanitární pracovníci

Novináři by mohli na základě navrhovaných změn polských zákonů o ochraně hranic získat přístup na polsko-běloruské pomezí. Informovala o tom v sobotu agentura PAP. Na běloruské straně hranice s Polskem táboří několik tisíc migrantů, kteří se snaží dostat do Unie. Média i humanitární pracovníci mají v současné době na základě výjimečného stavu do příhraniční oblasti zakázaný vstup. Ve zpravodajství se tak musejí spoléhat na informace od úřadů. Varšava 14:25 13. listopadu 2021

Ministr vnitra Mariusz Kamiński v sobotním rozhovoru se soukromou rozhlasovou stanicí RMF FM uvedl, že novináři z celostátních médií budou moci v pohraničí pobývat za podmínek stanovených pohraniční stráží.

„Návrh o pohraničním pásmu zahrnuje právo novinářů vykonávat své povolání a poskytovat informace,“ řekl Kamiński. „Budeme flexibilní a rozumní. Všechny redakce, které působí celostátně, budou moci tuto možnost využít,“ dodal. Podle Kamińského je krize na polsko-běloruské hranici „otázkou mnoha měsíců“.

„Musíme vycházet z toho, že tuto krizi nevyřešíme ze dne na den. Na to, co se děje, musíme reagovat různými způsoby - výstavbou hraniční zdi, ale také zákonnými ustanoveními adekvátními situaci,“ řekl. Dodal, že Sejm, dolní komora polského parlamentu, by měl návrh novely projednat na své příští schůzi, která začíná v úterý.

Náměstek ministra vnitra Maciej Wonsik v pátek uvedl, že současné zákony o výjimečném stavu zůstanou v platnosti, ale změny by mohly zrušit některá omezení pro novináře a umožnit jim pracovat v příhraniční oblasti.

Polsko i Evropská unie obviňují běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, že do Běloruska nechává dovážet lidi v zoufalé situaci ze zemí jako Irák nebo Sýrie a využívá je jako zbraň v hybridní válce proti sedmadvacítce v odplatě za to, že na jeho režim uvalila sankce kvůli represím proti prodemokratické opozici a porušování lidských práv.

Polsko, Litva a Lotyšsko posilují své hranice ve snaze zablokovat nově otevřenou migrační trasu. S blížící se zimou je situace stále nebezpečnější. V pátek polská policie u hranic s Běloruskem objevila tělo mrtvého Syřana.