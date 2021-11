Tusk: Polsko by mělo zvážit aktivaci čtvrtého článku smlouvy o NATO. Naše hranice jsou pod tlakem

Polská vláda by měla zvážit aktivaci čtvrtého článku smlouvy o Severoatlantické alianci kvůli pokusu stovek migrantů překročit hranici z Běloruska do Polska. Prohlásil to v pondělí předák polské opozice Donald Tusk, informovala o tom agentura PAP. Čtvrtý článek počítá s konzultacemi mezi členskými státy, pokud některá ze členských zemích cítí, že je ohrožena její územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost. Varšava 17:30 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr polské opozice Donald Tusk | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

K větší podpoře Polska a dalších zemích, jež čelí migračním tlakům z Běloruska, v pondělí vyzvaly pobaltské státy. „EU musí zrychlit zavedení dalších sankcí (proti Bělorusku) a financovat posílení (své) vnější hranice,“ uvedl lotyšský ministr zahraničí Edgar Rinkévičs. Podobný názor má i Estonsko. Litevský prezident Gitanas Nauséda vyjádřil Polsku solidaritu.

Bývalý premiér, někdejší předseda Evropské rady a současný vůdce polské opozice Tusk uvedl, že opoziční síly jsou velmi znepokojené děním a vývojem na východní hranici Polska s Běloruskem. Podle něj by vláda měla situaci projednat s opozicí.

Právo a spravedlnost a Kaczyński plánují odchod Polska z EU. Vím to, sdělil Tusk a navrhl změnu ústavy Číst článek

„Možná tím nejdůležitějším je zvážit aktivaci článku čtyři smlouvy o NATO, pokud jsou naše hranice pod přímým fyzickým tlakem při zapojení Běloruska, a tím myslím běloruských státních sil,“ uvedl Tusk.

Současnou vládu vedenou konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS) kritizoval Tusk za to, že „nikdo neví, co chce dělat“. To by podle něj mohlo vést k zhoršení vztahů se členy východního křídla NATO.

Stovky migrantů na hranicích

Varšava v pondělí uvedla, že její pohraniční stráž zabránila stovkám migrantů dostat se z Běloruska na polské území. Mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Stanislaw Žaryn dříve uvedl, že začal největší pokus o hromadný násilný vstup na území Polska, a situaci označil za „další běloruskou nepřátelskou akci namířenou vůči Polsku“.

V polském pohraničním pásmu platí od začátku září výjimečný stav kvůli příchodu zvýšeného množství migrantů, zejména z Blízkého východu a Afriky, kteří se pokoušejí dostat do země nelegálně přes Bělorusko. Polská pohraniční stráž od začátku roku zaznamenala více než 30 tisíc pokusů o překročení hranice z běloruské strany, připomněla agentura PAP.

Here we go. Kuznica-Bruzgi border crossing between Belarus and Poland. pic.twitter.com/Ka32unWnYi — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Vyššímu počtu příchozích migrantů z Běloruska čelí rovněž Litva a Lotyšsko. Varšava, Vilnius a Riga viní Minsk z toho, že migranty na jejich území posílá záměrně. Činí tak podle nich ve snaze destabilizovat EU a pomstít se jí za sankce, které unie uvalila na běloruský autoritářský režim kvůli porušování lidských práv a brutálnímu potlačování běloruské opozice. Minsk obvinění z vyvolávání migrační krize opakovaně odmítá.