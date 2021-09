Poblíž polsko-běloruské hranice zemřeli nejméně čtyři migranti. Dva další skončili v nemocnici

Mluvčí polské pohraniční stráže Anna Michalska potvrdila nález těl tří cizinců. Premiér Mateusz Morawiecki posléze upřesnil, že na běloruské straně našli tělo ženy. Nikdo zatím neuvedl příčiny jejich smrti.

V sobotu asi deset kilometrů od polsko-litevské hranice navíc pohraničníci našli tělo Iráčana, který zemřel na následky podchlazení. Dva další migranty zachránili živé a převezli do nemocnice.

Osm cizinců, z toho tři ženy vytáhli v neděli pohraničníci z bažin u řeky Suprašl, nedaleko hranice s Běloruskem.

Uvěznění migranti

Už více než měsíc skupina migrantů nedobrovolně táboří nedaleko polské vesnice Usnarz Górny, poblíž které se pokusila do Polska dostat přes hranici z Běloruska. Běloruští vojáci skupinu nechtějí pustit zpátky do vnitrozemí, zatímco polští pohraničníci migrantům z Afghánistánu a Iráku brání ve vstupu do Polska.

Polský prezident Andrzej Duda vyhlásil na začátku září v pásmu přiléhajícímu k hranicím s Běloruskem výjimečný stav, který umožnil zvýšit kontrolu hranice.

Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko obviňují běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z organizování nynější migrační krize na běloruských hranicích. Lukašenko na konci května oznámil, že Minsk už nebude bránit migrantům v cestě do Evropské unie. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že se Lukašenko snaží pomocí migrantů destabilizovat situaci v Evropě.

Podle Polska a pobaltských států, ale i podle Evropské unie se chce vyvoláním migrační vlny pomstít za sankce přijaté proti jeho režimu kvůli tvrdému potlačování opozice a porušování občanských práv v zemi. Litva a Polsko oznámily, že postaví na svých hranicích ploty, s jejichž pomocí ilegální migraci zastaví.