Gazeta Wyborcza: U polsko-běloruských hranic byli napadeni tři novináři, mezi nimi i český fotograf

Skupina lidí v uniformách polské armády napadla v úterý poblíž hranice Polska a Běloruska tři fotoreportéry, mezi nimiž byl i český fotograf Martin Divíšek. Uvedl to ve středu polský list Gazeta Wyborcza. Polské ministerstvo obrany v reakci na zprávu odmítlo, že by vojáci na fotoreportéry zaútočili. Zásah byl zcela legitimní, napsalo ministerstvo. Varšava 13:52 17. listopadu 2021

Polské sdružení novinářů Press Club Polska uvedlo, že k incidentu s fotoreportéry došlo v úterý kolem 16.00 u obce Wiejki nedaleko města Michalowo – mimo zónu, na kterou se vztahuje výjimečný stav.

Kromě Divíška, který pracuje pro zpravodajskou agenturu European Pressphoto Agency (EPA), byli mezi napadenými Maciej Nabrdalik, jenž pracuje pro The New York Times, a Maciej Moskwa, spoluzakladatel dokumentárního kolektivu Testigo.

Podle Press Club Polska napadení před pořízením fotografií dokumentujících přítomnost polské armády u obce Wiejki přistoupili k bráně, představili se stráži jako novináři a upozornili, že budou zvenku fotografovat.

PILNE: Atak na fotoreporterów w miejscowości Wiejki

We wtorek, 16 listopada ok. godziny 16:00 grupa osób w mundurach Wojska Polskiego zaatakowała trzech fotoreporterów: @MaciekNabrdalik, Macieja Moskwę i @martin_divisek podczas wykonywania przez nich obowiązków dziennikarskich. pic.twitter.com/MDHBkqW928 — Press Club Polska (@pressclubpolska) November 16, 2021

Novináři byli spoutáni

„Po fotografování nasedli do auta, aby se vydali zpět do Michalowa. Cestu jim ale zablokovali lidé v uniformách polské armády, kteří vytáhli fotoreportéry z auta, přitom jimi škubali a používali vulgarismy. Novináři si museli svléct bundy, byli spoutáni a drženi takto přes hodinu do příjezdu policie. Lidé v uniformách jim přitom prohledávali auto a kontrolovali také obsah paměťových karet ve fotoaparátech, přestože byli informováni, že by tak mohli porušit novinářské tajemství. Jednání lidí v uniformě se vyznačovalo mimořádnou agresivitou,“ sdělil Press Club Polska.

Mluvčí policie v Podlaském vojvodství Tomasz Krupa listu Gazeta Wyborcza potvrdil, že k incidentu došlo. Podrobnosti nesdělil, připustil nicméně, že lidé, kteří napadli a spoutali novináře, byli vojáci jedné z jednotek nasazených poblíž místa události.

Zásah byl údajně oprávněný

„Nemohu se k tomu vyjadřovat. Dohodl jsem se zaměstnavatelem, že incident nechám bez komentáře,“ řekl ve středu Divíšek serveru iROZHLAS.cz.

Polský fotograf Moskwa v telefonátu s ČTK uvedl, že on i jeho kolegové jsou úterními dramatickými událostmi šokovaní. „Jsme v pořádku, ale šokovalo nás to. Snažíme se teď z toho vzpamatovat,“ dodal.

Podle polského ministerstva obrany byl zásah vojáků oprávněný. Fotoreportéři „byli maskovaní a neměli žádné vnější označení, které by ukazovalo, že jsou novináři“. Neoznačené bylo i vozidlo, kterým reportéři přijeli, uvedlo ministerstvo.

Na polsko-běloruské hranici panuje v poslední době napjatá situace kvůli snahám množství migrantů proniknout do Polska. V úterý migranti podle polských úřadů na hraničním přechodu házeli na polské bezpečnostní složky kameny a ostraha hranic proti nim použila vodní dělo a slzný plyn.

Evropská unie viní režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že láká migranty, především ze zemí Blízkého východu, do své země, a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruští představitelé podobná obvinění odmítají.