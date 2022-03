Aktivisté brání dopravě zboží do Ruska. Na polsko-běloruské hranici se tvoří 40 kilometrová kolona

Aktivisté, mezi nimiž jsou Poláci i Ukrajinci, demonstrují na hranicích už asi dva týdny. Poslední kolo protestu začalo v sobotu. V neděli ráno čekalo před hranicemi na vstup do Běloruska asi 950 kamionů, uvedly místní úřady. Silnice vedoucí k hraničnímu přechodu je uzavřená a na místě zasahuje policie, dodaly.

Zástupkyně aktivistů Natalija Pančenková v neděli prohlásila, že za posledních 24 hodin nepřekročil hranici jediný kamion se zbožím do Běloruska a Ruska. Za poslední týden je to již podruhé, co se demonstrantům podařilo pohyb kamionů přes hranice zcela zablokovat, dodala.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu uvedl, že Polsko navrhlo Evropské unii, aby zavedla úplný zákaz obchodování s Ruskem.