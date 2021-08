Polská vláda požádala o vyhlášení výjimečného stavu u hranice s Běloruskem kvůli migraci

Polský premiér Mateusz Morawiecki požádal prezidenta Andrzeje Dudu, aby vyhlásil výjimečný stav v oblastech podél polsko-běloruské hranice. Oficiálním důvodem je sílící vlna nelegálních migrantů z Blízkého a Středního východu, kteří se chtějí dostat do Evropské unie. Varšava 15:11 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na polsko-běloruské hranici už před více než třemi týdny uvízla skupinka afghánských uprchlíků | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Premiér Mateusz Morawiecki zdůvodnil mimořádnou žádost o vyhlášení výjimečného stavu tím, že situace na hranici s Běloruskem je stále krizová a napjatá.

Režim běloruského diktátora Alexandra Lukašenka se podle polského ministerského předsedy snaží pomocí migrantů destabilizovat situaci v Evropě.

Výjimečný stav se má týkat 183 míst v Podleském a Lublinském vojvodství. Mimo jiné tam bude platit zákaz vstupu osob, které tam nebydlí, zákaz protestů a jiných akcí, včetně turistických výletů. Výjimečný stav má platit 30 dnů.

Už více než tři týdny skupina 32 migrantů nedobrovolně táboří nedaleko polské vesnice Usnarz Górny, poblíž které se pokusila do Polska dostat přes hranici z Běloruska. Běloruští vojáci skupinu nechtějí pustit zpátky do vnitrozemí Běloruska, zatímco polští pohraničníci migrantům z Afghánistánu a Iráku brání ve vstupu do Polska.

Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko obviňují běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z organizování nynější migrační krize na běloruských hranicích. Lukašenko na konci května oznámil, že Minsk už nebude bránit migrantům v cestě do Evropské unie.

Podle Polska a pobaltských států, ale i podle Evropské unie se chce vyvoláním migrační vlny pomstít za sankce přijaté proti jeho režimu kvůli tvrdému potlačování opozice a porušování občanských práv v zemi. Litva a Polsko oznámily, že postaví na svých hranicích ploty, s jejichž pomocí ilegální migraci zastaví.