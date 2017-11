Polsko bojuje proti smogu, dvě vojvodství zakázala topit uhelnými kaly a prachem

Se začátkem topné sezóny se města na jihu Polska připravují na boj se smogem. Ovzduší je tam vůbec nejhorší v Evropské unii, jak ukazují statistiky Světové zdravotnické organizace. Z 50 evropských měst s nejvyššími hladinami polétavého prachu je 33 právě v Polsku. Dvě nejhůře zasažená vojvodství letos schválila zvláštní antismogové vyhlášky. Tamní úřady ale přiznávají, že výrazné zlepšení se od nich čekat nedá. Rybnik 7:36 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Se začátkem topné sezóny se města na jihu Polska připravují na boj se smogem. Ilustrační foto. | Foto: František Tichý

„Kvalita života souvisí s kvalitou ovzduší a mně se každý rok od října do dubna žije příšerně," říká pan Marcin pro Radiožurnál v centru 140tisícového města Rybnik. Leží v polském Slezsku a k českým hranicím je to odtud půl hodiny autem. Právě tady letos v lednu úřady naměřily polský rekord ve znečištění.

Koncentrace polétavého prachu víc než 30násobně překročila normy. Školy kvůli tomu musely zrušit výuku. „Je to prostě cítit. V nejhorší dny člověka pálí oči. Kontrolujeme stav ovzduší v mobilní aplikaci a podle toho se rozhodujeme, jestli vůbec jít ven nebo otevřít okno. Bohužel to tak je," dodává Marcin.

V Rybniku je největší uhelná elektrárna v celém horním Slezsku. Hlavní příčinou vysoké koncentrace prachu v ovzduší ale není. „Máme tady tisíce rodinných domků vytápěných uhlím. Jejich majitelé často místo uhlí používají uhelné kaly a prach nejnižší jakosti. A topí ve dvacet i třicet let starých kotlích,“ říká Jacek Chołuj, šéf městské pracovní skupiny, která má boj proti nízkým emisím v Rybniku na starosti.

Ne hnědému uhlí i biomase

Slezské vojvodství nově zakázalo uhelnými kaly a prachem topit. Do kamen nesmí ani hnědé uhlí a vlhké dřevo nebo biomasa. Chołuj je ale k novince skeptický:

„Samozřejmě dodržování kontrolujeme. Ale ve vojvodství jsou stovky tisíc domácností. Nejsme fyzicky schopní pohlídat všechny. Kontroly provádí městská policie, když zahlédne podezřelý kouř z komína nebo když ji někdo upozorní. Ale chybí nám celopolská regulace."

Někteří lidé mají doma zásoby uhelného kalu a prachu z minulých let. A oboje se navíc dá stále legálně koupit.

Na tiskové konferenci při představení nové vyhlášky to kritizoval maršálek Slezského vojvodství Wojciech Saluga: „Dalo by se říci, že to, co děláme, jsou jen náhradní opatření. Neobejdou se bez kontrol v domácnostech, které by ale odpadly, kdyby byl lepší zákon. Na mapě Evropy jsme možná posledním místem, kde se dá uhelný prach a uhelný kal koupit. Jejich spalování nás zatěžuje a poškozuje zdraví."

Polská vláda v zimě slíbila, že prodej uhelného prachu a kalu zakáže. Příslušný zákon ale nestihla schválit kvůli sporům mezi rezorty o certifikaci uhlí. I proto letos slezské úřady příliš velké zlepšení nečekají.