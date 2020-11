Polsko chce po Bruselu vyřešit spor o peníze z evropských fondů. Pomoc státům se nejspíš zpozdí

Polsko čeká, že Brusel předloží návrh na řešení patové situace ohledně unijního rozpočtu. Mluvčí polské vlády to řekl v polském polskému veřejnoprávnímu rádiu, píše v úterý agentura Reuters. Velvyslanci Varšavy a Budapešti v pondělí zablokovali přijetí rozpočtu EU na období 2021-2027 i plánovaný fond koronavirové pomoci. Dvojice zemí nesouhlasí s tím, aby vyplácení peněz z evropských fondů bylo podmíněno dodržováním principů právního státu. Varšava 13:09 17. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki. | Foto: Eva Plevier | Zdroj: Reuters

„Očekáváme nové návrhy, které budou v souladu s unijními smlouvami a také v souladu se závěry Evropské rady z (letošního) července, kdy byl rozpočet EU dohodnut,“ řekl mluvčí polské vlády Piotr Müller v polském rozhlase.

Piotr Müller

@PiotrMuller Polska liczy na rozsądne podejście naszych partnerów i wypracowanie zasad, które pozwolą osiągnąć porozumienie. Jesteśmy otwarci na konstruktywne rozwiązania – o ile będą zgodne z konkluzjami Rady Europejskiej oraz obowiązującymi traktatami UE. 61 293

Pondělní veto dvojice členských zemí se vztahuje jak na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur (19,8 bilionu korun), tak na sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů korun).

Peníze budou později

Zablokování znamená, že peníze na obnovu ekonomik postižených pandemií covid-19 budou pro všechny unijní země nejspíše zpožděny, poznamenala v úterý agentura Reuters. Původní plán podle ní počítal s tím, že finance začnou proudit do jednotlivých zemí od poloviny roku 2021.

Varšava pondělní veto označuje za začátek debaty zaměřené na nalezení kompromisu. „Uklidněme se, jsou to jen diskuze na úrovni velvyslanců, nejdůležitější debata je stále před námi. Polsko chce, aby byla dlouhodobá dohoda přijata co nejdříve... Ale nemůže se tak stát na úkor svrchovanosti členského státu,“ řekl polské státní televizi náměstek ministra zahraničí Szymon Szynkowski vel Sek.

Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács podle agentury MTI uvedl, že za veto rozpočtu nemůže Maďarsko, nýbrž ti, kteří pro něj vytvořili podmínky. Podmínění čerpání peněz z unijních fondů dodržováním vlády práva je podle něj v rozporu se zakládajícími smlouvami EU a také nebylo v červencové dohodě o rozpočtu, kterou schválil premiér Viktor Orbán.

„Evropský parlament a současné německé předsednictví červencovou dohodu změnily,“ uvedl Kovács v maďarské veřejnoprávní televizi M1.

Musíme jednat rychle, vyzývá Německo

Německý ministr pro evropské záležitosti Michael Roth v úterý prohlásil, že členské země by se měly chovat zodpovědně a měly by zajistit, aby se peníze z koronavirového fondu dostaly do jednotlivých států co nejdříve. „Teď není čas na vetování, je třeba jednat rychle a v duchu solidarity,“ řekl Roth.

Europoslanci stejně jako řada zemí zejména západní a severní Evropy trvali na tom, aby bylo vyplácení peněz provázané s respektováním demokratických zásad jako je nezávislost soudů nebo svoboda médií.

Lídři Maďarska i Polska dávají dlouhodobě najevo, že spojení peněz s principy vlády práva považují za problém. Unijní instituce už několik let vedou s oběma zeměmi řízení kvůli obavám z porušování evropských hodnot a Budapešť i Varšava tvrdí, že žádné další mechanismy k ochraně právního státu nejsou třeba.

Na víceletém rozpočtu se musí členské státy shodnout jednomyslně. Pokud by se to nepovedlo do konce roku, začne od ledna platit provizorium vycházející z letošního rozpočtu.