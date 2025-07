Polsko čeká politická bouřka. Úkolem nového prezidenta je zničit vládu, tvrdí zpravodajka

Polský premiér Donald Tusk sliboval razantní rekonstrukci své vlády. Splnilo to, co provedl, vaše očekávání?

Kateřina Havlíková: Čekala jsem trochu menší změny, takže mě překvapil. Překvapila mě změna na postu ministra spravedlnosti, kde skončil Adam Bodnar, což byla na začátku, když vládu stavoval, příchozí hvězda, od které si jak Tusk, tak i velká část společnosti slibovali opravdu velké změny, co se týče nápravy soudnictví, které je po osmileté vládě sjednocené pravice, kterou vedla strana Právo a spravedlnost (PiS), pokřivené.

Kateřina Havlíková | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

A překvapila mě i změna na postu ministerstva vnitra, kdy odchází Tomasz Siemoniak, který v roce 2024 nahrazoval Marcina Kierwinského, jenž odešel do Europarlamentu. Kvůli povodním se také vrátil a teď se vrací na svůj starý rezort, kdežto Siemoniak se vrací ke své předchozí funkci, bude tedy dál koordinátorem speciálních služeb. Takže za mě je to docela zajímavá změna a jsem zvědavá na to, jak bude práce vypadat dál. I když asi nelze předpokládat, že se dočkáme velkých legislativních změn.

Andreas Papadopulos: Donald Tusk především vyslal signál, že konsoliduje síly poté, co jeho kandidát Rafal Trzaskowski prohrál v červnových prezidentských volbách s konzervativcem Karolem Nawrockým. Tusk si bezprostředně po volbě v Sejmu řekl o důvěru jeho vládě, a potom oznámil právě tuto rekonstrukci s cílem udělat jakýsi restart, který by měl být novou kapitolou jeho vládnutí, jež by měla vést k vítězství za dva roky ve volbách. Rekonstrukce stávajícího kabinetu ukazuje, že vsadil na osvědčené tváře, kterým věří. Vsadil na užší tým z 26 na tuším 21 ministrů. Mimochodem, Tuskova vláda byla doteď jednou z největších vůbec v celé EU. Vsadil na konsolidaci klíčových resortů, takže zřídil jedno velké ministerstvo hospodářství. Samostatnou kapitolou je energetika. To jsou výrazné investiční kapitoly, které můžou přinést spoustu hlasů – velké projekty, které budou tato ministerstva realizovat, ať už je to centrální letiště nebo investice spojené s nedávno objeveným nalezištěm ropy a zemního plynu v polském Baltu. To všechno Tusk ví, takže konsoliduje síly a dělá si předpolí pro to, aby za dva roky nikoliv on, ale jeho strana, Občanská platforma, nebo Občanská koalice, byly schopné zvítězit ve volbách.

Andreas Papadopulos | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Myslím, že úplně klíčovou změnou je posunutí Radoslawa Sikorského z ministerstva zahraničí na pozici vicepremiéra. Tím ukazuje to, že je pro něj tento muž důležitý. Je to muž, který Tuskovi bezmezně věří. Velmi pravděpodobně však nikoli Tusk Sikorskému, jak víme z minulých mikropolitických střetnutí. Naposledy když si Tusk nevybral Sikorského jako prezidentského kandidáta a místo toho chtěl vnitrostranické primárky, ve kterých zvítězil jeho chráněnec Trzaskowski, ale to je asi na okraj. Nicméně průzkumy v Polsku dnes ukazují, že je Sikorski mezi voliči Tuskovy liberálně centristické vlády oblíbenějším a favorizovanějším politikem než sám Donald Tusk.

Nový prezident

Má teď být hlavní tváří nové vlády, vedle Donalda Tuska. Mluvil jsi o předpolí, tak je to příprava i na nástup nového prezidenta?

A: Určitě, je to konsolidace sil předtím, než 6. srpna přijde Karol Nawrocki, než bude inaugurován a než přijde tvrdý, otevřený politický střet o každý jednotlivý zákon. Do tohoto střetu chce Tusk jít s užším týmem, kterému více věří. Osekal mimochodem i kritizovanou agendu typu Katarzyna Kotula, ministryně pro záležitosti rovnosti. Ta byla kritizovaná konzervativní pravicí a také přišla o portfolio. To jsou všechno vzkazy, které ukazují jakýsi posun blíže k pravému středu, tedy blíže ke společenskému a politickému koncensu posledních let. Je to prostě vzkaz, že má užší tým, který zamezí nástupu PiS.

Co od nového prezidenta očekáváš? S čím Karol Nawrocki do úřadu prezidenta přijde?

K: Myslím, že jeho prvním a hlavním úkolem bude zničit vládu Donalda Tuska a jakýmkoliv způsobem vyvolat předčasné volby, protože ty regulérní by se měly konat až v roce 2027. Už teď to v koalici vřelo a pravděpodobně to ještě vřít bude. I ve společnosti roste pochybnost, jestli Tusk přečká v čele vlády do roku 2027. Myslím, že to zároveň souvisí s posunem Radoslawa Sikorského na post vicepremiéra, že by případně mohl vládu dovést k volbám v roce 2027, kdyby to v čele s Tuskem opravdu nešlo.

Ale tím stěžejním úkolem Karola Nawrockého – a to bylo vidět i z jeho kampaně – je těžký boj s vládou. Pokud použije veto, tak současná koalice nemá šanci ho přehlasovat, protože v Sejmu nemá ústavní většinu. Zároveň se také bude snažit využít frustraci ve společnosti, která bude vznikat právě tím politickým patem, tak, aby Nawrocki získal pro PiS, díky níž je za pár dní prezidentem, co nejvíce voličů. A zároveň by možná také pomohl přilákat další voliče krajně pravicové Konfederaci, protože PiS si minimálně částečně věří, že by mohla vytvořit koalici právě s touto stranou. A podle posledních předvolebních výzkumů to vypadá, že tato dvě uskupení by po volbách měla mít v Sejmu většinu.

Ale Poláci se taky můžou ptát, co konkrétně v určitých oblastech mohou od prezidenta očekávat…?

A: Voliči Karola Nawrockého od něj očekávají to, že prostě nepřipojí svůj podpis pod žádný ze zákonů, který přijme současný Sejm v rozpoložení, kdy v něm většinu drží Tuskova široká koalice. To je evidentní. A druhá věc, kterou po Karolu Nawrockém jeho voliči chtějí, je, aby vstoupil do politického zápasu. Když Tuskova vláda řekne A, tak aby on řekl B a využil veškerou svou politickou váhu k tomu, aby přesvědčil co největší počet Poláků, že B je správně. To je vše, co po něm Poláci chtějí.

Možná bych si dovolil s Katkou polemizovat. Myslím, že PiS v současné chvíli úplně nechce předčasné volby, protože Občanská platforma a Občanská koalice jsou stále poměrně silné. A široká koalice Donalda Tuska má v případě intenzivnější kampaně po nástupu Karola Nawrockého třeba i šanci být poměrně silnou opozicí. Myslím si, že v zájmu Jaroslawa Kaczynského, který tahá za nitky z jeho ústředí, ve kterém sedí a poměrně zdárně ovlivňuje pravicovou konzervativní politiku napříč celou zemí, je nechat vládu vládnout a okopávat jí kotníky tak, aby byla na konci velmi slabou opozicí. A naopak vítězství Konfederace a PiS by bylo natolik silné, že by například mohly mít i ústavní většinu.

A potom by zásahy vůči menšinám nebo liberální politice mohly být razantnější?

A: Nevím jak Katce, ale mně připadá, že politika vůči menšinám, čistě liberálního střihu, se už nedá jak osekávat. Víceméně neexistuje, protože ani v té…

Už je osekána na dřeň.

A: Ano, současná koalice v tomto ohledu nic moc neudělala, protože jí to buď zablokoval prezident, nebo se třeba ani sama nedohodla na rozšíření práva na potrat. Na to není v polské společnosti konsenzus.

K: Tady bych souhlasila s Andreasem. Ve společnosti by se konsenzus našel. Polská společnost je liberálnější než její političtí zástupci, nebo aspoň v roce 2023 podle mě byla liberálnější, než kdo nakonec přispěl ke stvoření současné vládní koalice. Ale je pravda, že práva LGBT+ lidí nebo práva žen jsou v Polsku opravdu jedny z nejlimitovanějších v rámci EU. Podle mě už je nejde posunout níž. Naopak, tady byla stále diskuze o tom, že by se měly přístupy liberalizovat. Ale pokud přijde Karol Nawrocki, tak si myslím, že žádná změna nenastane. Ani k lepšímu, ani k horšímu, protože je to zamrzlý stav.

Jaký bude Karol Nawrocki prezidentem navenek? Zaznamenal jsem jednu jeho výměnu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na síti X, kdy Zelenskyj Nawrockému blahopřál k vítězství. Nawrocki děkoval, mluvil o dobré spolupráci a zmínil, že bude nutné vyřešit historické otázky mezi Ukrajinou a Polskem. Jak tomu mám rozumět?

K: Samozřejmě jde o vyřešení volyňského masakru, který polské úřady nazývají genocidou a chtějí po Ukrajině, aby taky přiznala, že šlo o genocidu. Chtějí, aby se omluvila za tyto masakry, aby bezpodmínečně a zcela otevřeně povolila všechny exhumace na všech požadovaných místech, aby se na nich spolupodílela a aby se zkrátka omluvila za smrt desetitisíců Poláků ve čtyřicátých letech minulého století. To je historická křivda, na kterou Karol Nawrocki sázel už během své předvolební kampaně.

Ale jaký bude prezident, to nevíme. Víme, jaký byl politik v době prezidentské kampaně, ale ještě nevíme, jakým bude politikem v době, kdy už bude prezidentem. Je dost pravděpodobné, že bude zastávat velmi rezervovaný až skeptický vztah k EU, velmi přátelský a možná až obdivný vztah k USA za vlády Donalda Trumpa a že bude zároveň velmi stálý ve vztahu k Rusku, které považuje za nepřátelský stát, nebo alespoň jeho konání a činy považuje v současné době za nepřátelské. Myslím, že povede přibližně tu stejnou linku, kterou vedl končící prezident Andrzej Duda.

Takže Polsko zůstane velkým podporovatelem Ukrajiny?

A: Ano, ale tady se vrátím k volyňském masakru a možná to i dovysvětlím. V druhé polovině druhé světové války v oblasti Volyně, to znamená na pomezí současného Polska a Ukrajiny – před druhou světovou válkou bylo Polsko více na východ – ukrajinští nacionalisté v tom šíleném konfliktu, který rozpoutal emocionální peklo, spustili organizovanou kampaň, ve které vyvražďovali polské venkovany, kteří tam pobývali společně s Ukrajinci, Židy a tak dále. Podle polských odhadů to bylo několik desítek až zhruba sto tisíc mrtvých civilistů. Z pohledu Polska je to velmi citlivá otázka, protože Polsko o to území potom přišlo. Zabral ho Stalin a bylo součástí SSSR. Polsko se tak přesunulo na západ a je to jedno z traumat, které v polské společnosti je. Pro Ukrajince je to téma okrajové, neb se týkalo omezené části území, které nebylo ani klíčové. Pro východní Ukrajince je to téma nulové, protože se netýkalo ani státu, ve kterém byli. Takže to jsou dva úplně jiné pohledy, které se neshodují.

A pro Karol Nawrockého jakožto bývalého šéfa Institutu paměti národa to je samozřejmě velké téma. Je to historik, takže toto téma zvedl v kampani a artikuloval asertivní pozici vůči ukrajinskému politickému vedení i ukrajinským uprchlíkům v Polsku. Sebral na tom hromadu hlasů, protože to bylo do jisté míry zrcadlem nálad polské společnosti, které se po třech a půl letech války proměnily. To všechno souvisí s tím, že bude v roli polského prezidenta asertivní vůči Ukrajině. Nebude jako Andrzej Duda největší přítel Ukrajiny, bude prostě vykonávat asertivní politiku, čímž bude pod sebe stahovat i hlasy nacionalistů, kteří to po nějakém polském politikovi velmi naléhavě chtějí.

A co se týká toho, jakým bude Karol Nawrocki prezidentem – předně si myslím, že bude prezidentem, který bude zhruba od časů Lecha Walesy nejméně kvalifikovaným pro to být prezidentem. Nemá žádnou předchozí politickou zkušenost a do prezidentské kampaně byl neznámým člověkem. Do jisté míry bude jeho prezidentské období utvářet právě to, jaké nálady jsou na pravém okraji politického spektra, jehož chce být lídrem a sjednotitelem. Chce být tím, který vrátí konzervativní pravici k vládě a bude dělat cokoliv pro to, aby se to stalo tak, jak to chtěli jeho voliči, mezi kterými jsou popírači covidu a otevření antisemité, mezi kterými jsou – a to všechno minoritně – lidé, kteří naslouchají slovům neofašisty Grzegorze Brauna, který popírá existenci koncentračních táborů a také kandidoval, přičemž pak nepřímo podpořil právě Karola Nawrockého. Takže toto všechno bude Karol Nawrocki ve své politice zahrnovat.

Další prodloužená ruka?

Máš stejné obavy jako Andreas, že na to není úplně kvalifikovaný, a proto se bude řídit třeba hlasy některých dalších lidí? Může se stát prodlouženou rukou Jaroslawa Kaczynského, stejně jako se jí stal ve výsledku Andrzej Duda?

K: To se samozřejmě stát může. Zároveň je potřeba se podívat i na skupinu lidí, kterou se obklopí v rámci své prezidentské kanceláře. Známe už pár jmen, takže například víme, že tam bude historik Slawomir Cenckiewicz, Zbigniew Bogucki nebo třeba Agnieszka Jedrzak, která s ním spolupracovala v Institutu paměti národa. To je ten institut, který Karol Nawrocki vedl předtím, než vstoupil do prezidentské kampaně.

To jsou lidé, kteří vycházejí z velmi konzervativního katolického prostředí. Někdy jsou spojení i s národoveckým prostředím. Nechci říkat nacionalistické, protože to bych to posunula ještě kousek dál, ale jsou to lidé, kterým Nawrocki věří a kteří jsou velmi silnými osobnostmi. Myslím, že v určitém směru jsou schopní zastavit tlak Jaroslawa Kaczynského. Už třeba jenom z toho důvodu, že v kanceláři měl podle jedné nabídky původně být i Przemyslaw Czarnek, což je velmi blízký spolupracovník Jaroslawa Kaczynského. Ale Karolu Nawrockému se nelíbilo, že by byl součástí jeho prezidentské kanceláře, a zároveň to, že by byl ve vedení PiS, takže nakonec nabídku zrušil. I tady se tedy trochu ukazuje to, že Karol Nawrocki bude chtít mít svůj směr. Možná, že nebude chtít být ve všem prodlouženou rukou Kaczynského, jak se říkalo o Andrzeji Dudovi. Tady ale opravdu záleží na tom, jak silné postavení a vazby si v rámci kanceláře postaví, jak silná a stabilní kancelář bude. Možná mu pomůžou budovat trochu jiný směr, který bude nezávislý na politických stranách, ale každopádně bude velmi konzervativní, nacionálně a nábožensky vedený, a tím pádem se to bude ve velké většině podobat směru PiS.

Naposledy jsme spolu mluvili před druhým kolem prezidentských voleb, to bylo na přelomu května a června. Tehdy jsme ještě nevěděli, jak to dopadne, ale ty už si v té době mluvila o tom, že je velká šance, že se Karol Nawrocki stane prezidentem. Volby nakonec dopadly velmi těsně. Když to zaokrouhlím, tak 51 procent ku 49 procentům. Polsko je tedy na základě tohoto výsledku rozdělené. Polovina, která prohrála spolu s Trzaskowským, si už dolízala rány?

K: Myslím, že si tahle část společnosti nikdy rány nedolíže. Stejně tak, jako kdyby to dopadlo obráceně, tak by si rány nedolízala právě ta strana, která teď se svým kandidátem zvítězila. Celé to pramení z toho, že je společnost rozdělená a že se, co se týče názorů, není schopná o tom bavit, argumentovat. Druhou variantu politiky většinou nesnáší nebo nepřijímá. Uráží je, že takové směřování politiky v Polsku existuje. Ti lidé to podle mě spíš tolerují a čekají, co bude za dalších pět let, jak se posune mezinárodní situace, která také velmi ovlivnila to, jak volby dopadly. Čekají, jak se posune nálada v Polsku, která se zároveň i dost radikalizuje. Třeba i v souvislosti s uměle vyzdviženým tématem imigrace. Zkrátka nelze očekávat, že se s tím lidé, kteří ve volbách vsadili na Rafala Trzaskowského – i třeba čistě pragmaticky, protože už ve druhém kole nebyl nikdo liberálnější, koho by mohli volit – smíří. Prostě budou tolerovat výsledek a čekat na další prezidentské volby.

Myslíš si to samé?

A: Polsko určitě zůstane rozdělenou společností, protože prostě takovou je a na tom nic nezmění žádné volby. Naopak každé volby budou rozdělení vedoucí zhruba na linii východ-západ jenom podtrhovat. Ale já bych se možná vrátil k Radoslawu Sikorskému, proč může být Tuskem nakonec vystaven do popředí. Možná to může být tak, že si ve straně poprvé po letech buduje nějakou pozici. Vždycky na to kašlal a teď mluví se straníky. Poté, co prohrál ve vnitrostranických primárkách, si uvědomil, že potřebuje podporu straníků. Je totiž osobou, která má – možná jako jediná ze současných viditelných politiků současné vlády – schopnost oslovit alespoň pár procent lidí z toho druhého opačného tábora.

Může být do jisté míry nadějí současných středo-levicových, středových centristických politiků současné široké koalice, nebo minimálně té nejdůležitější strany Tuskovy Občanské platformy. Je politik, který dokáže svá špatná období zamazat a přebít novou politikou, silným sdělením, zkrátka něčím, co upoutá pozornost v zahraničí. Tak jako si Trzaskowski po léta budoval podporu mezi mladými Poláky tím, že organizoval tábory pro mladé, tak teď to po letech organizuje – byť nepřímo, skrze ženu polského kosmonauta Slawosze Uznanského-Wisniewského a skrze svého syna – Radoslaw Sikorski v polských Tatrách. Je evidentní, že právě on má takový profil, že by mohl mít přesah, který by ve finále zúročil třeba i ve volební vítězství nebo takový výsledek, jaký měl Donald Tusk před dvěma lety, kdy byť nevyhrál ve volbách, tak nakonec sestavoval kabinet. Takže tady bych se vrátil obloukem k tomu, že polské hledání sjednotitele nebo někoho, kdo by měl přesah, pokračuje. Země je rozdělená, na tom se nic nezmění. A další kapitolou hledání v tomto táboře je evidentně Radoslaw Sikorski.

