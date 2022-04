Morawiecki: Polsko a Česko chtějí společně požádat Evropskou unii o peníze na uprchlíky

Polsko a Česko předloží Bruselu společný návrh, aby Evropská unie poskytla zvláštní finanční podporu při zvládání přílivu uprchlíků z Ukrajiny. Oznámil to polský premiér Mateusz Morawiecki po pátečním jednání s předsedou české vlády Petrem Fialou ve Varšavě. Do Polska od začátku ruské invaze na Ukrajinu přicestovaly tři miliony Ukrajinců, do Česka asi 300 000.

