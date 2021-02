V Polsku sílí občanská neposlušnost. Nelegálně otevřené restaurace přestávají být výjimečné

Polská policie má plné ruce práce. Majitelé restaurací, barů, klubů nebo posiloven otevírají své podniky, nehledě na to, že stále platí přísný zákaz vnitřního provozu. Hygienici v doprovodu policie už zasahovali ve stovkách případů porušení nařízení, která mají bránit šíření koronaviru. Od stálého zpravodaje Dolní Kazimierz (Polsko) 15:19 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drtivá většina restaurací a hotelů v Kazimierzi ale zůstává zavřená. | Foto: Jaap Arriens | Zdroj: Reuters

Nálada v jednom z nočních klubů ve Vratislavi se o víkendu ničím nelišila od atmosféry, která tady panovala před rokem. Na parketu se v intimní blízkosti bavilo několik set lidí, duněla skočná hudba a z baru proudily nápoje silou horského vodopádu.

Na místě nakonec zasahovaly desítky policistů a o hrubší slova ani potyčky nebyla nouze. Ne všichni majitelé podobných zařízení jdou do přímého střetu s vládní vyhláškou. Ti menší spojili obchod, který může být otevřený, s kavárnou, čajovnou nebo cukrárnou. Jako například Ryszard Lubicki v Dolním Kazimierzi.

„Naše čajovna funguje jako dřív. Máme otevřeno, chodí k nám hosté a srdečně je zveme na čaj a čokoládu. Samozřejmě že i nás se tato krize dotkla, protože máme mnohem méně hostů. Pro nás, v Dolním Kazimierzi, jsou nejlepším obdobím prázdniny, které skončily a my jsme zaznamenali obrat na úrovni nějakých 20–30 procent oproti roku 2019. To je velmi slabé,“ popisuje Radiožurnálu.

Drtivá většina restaurací a hotelů v Kazimierzi ale zůstává zavřená. Podle majitele čajovny považuje opatření ve městě většina podnikatelů za nesmyslná, ale nemají odvahu se vzbouřit a své podniky otevřít jako v některých jiných turisticky vyhledávaných městech.

„Jsou i taková města, kde už jsou otevřené desítky podniků, jejich majitelé jsou mezi sebou solidární a nepřišla k nim ani jedna kontrola,“ říká.

Hlavně lidé z regionu

V Kazimierzi živí 95 procent obyvatel jen příjmy z cestovního ruchu. Lubicki to považuje za největší problém, protože mají velké gastronomické zázemí. Většina restaurací má zavřeno a malá část prodává z okénka.

„Ale kdo chce jíst někde na zídce z plastového talíře? Nebo někde na lavičce nebo v autě? Lidi se teď v zimě nemají kde ohřát a nemají ani kam si zajít na záchod. To hodně potenciálních návštěvníků odrazuje. A pak jsou tu ještě média, která mylně tvrdí, že cestovat je taky zakázané, že je zakázané se ubytovat nebo se najíst. A to není tak úplně pravda,“ upozorňuje podnikatel.

Všechna tato omezení ale paradoxně některým subkulturám v cestovním ruchu prospěla. Někteří průvodci zaznamenávají meziročně vyšší nárůst turistů v zimě.

„Mám-li celkově meziročně srovnat počet návštěvníků, letos jich přijelo o hodně míň než loni, ale v mém odvětví jsme kupodivu zaznamenali velký nárůst počtu turistů v lednu. Asi k tomu přispěl i náš marketing. Informovali jsme o tom, že fungujeme a jsme připravení zorganizovat exkurze po Kazimierzi denní a noční výlety s pochodněmi do roklí v okolí města. A lidi na to zareagovali – hlavně ti, kteří spoustu měsíců seděli zavření doma,“ říká průvodce po zdejším kraji Oskar Kosowski.

Výlety ani exkurze žádná vyhláška nezakazuje, organizátoři se ale musí držet předpis.

„Je to povolené, ale musíme se pohybovat v rámci všech platných omezení. Kvůli zákazu větších shromáždění jsme museli najmout víc průvodců a klienty rozdělit do menších skupin. Nechceme, abychom měli – my nebo oni – nějaké problémy s policií,“ popisuje Oskar.

Kvůli omezením s ubytováním ubylo turistů, kteří v regionu trávili více dní. Jak Oskar doplňuje, ve své nové informační strategii se soustředili hlavně na oslovení lidí z jejich regionu. „Dnes k nám jezdí hlavně místní – tak do okruhu 80 kilometrů od Kazimierzi,“ říká průvodce.