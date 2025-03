Polsko deportuje běžence podezřelé ze závažných zločinů. Z Krakova odletělo letadlo se 17 Gruzínci

Polsko začalo deportovat běžence podezřelé ze závažných zločinů, oznámil ve středu polský premiér Donald Tusk podle polských médií. Z Krakova odletělo do Gruzie letadlo se 17 Gruzínci ve věku od 25 do 58 let, provázenými polskými pohraničníky, uvedl mluvčí pohraniční stráže Andrzej Juzwiak podle agentury PAP.

