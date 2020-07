Polský prezident Duda se dostal do sporu s německým tiskem, tvrdí že straní jeho protikandidátovi

V Polsku začíná poslední týden kampaně před druhým kolem prezidentských voleb. Konají se v neděli a z prvního kola do postoupili dosavadní prezident Andrzej Duda a varšavský primátor Rafal Trzaskowski. Duda v kampani obvinil Německo z ovlivňování situace v Polsku. Varšava 10:21 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíčový spojenec konzervativní strany Právo a spravedlnost, nebo liberální starosta Varšavy, který do prezidentského klání vstoupil na poslední chvíli? Po prvním kole polských voleb je jasné, že se závěrečný souboj odehraje právě mezi Andrzejem Dudou a Rafalem Trzaskowským | Zdroj: Reuters

Andrzej Duda se dostal do konfliktu s německým listem Die Welt, který kriticky hodnotil předvolební kampaň polského prezidenta. Ten na jednom z mítinků obvinil německá média, že zasahují do předvolební kampaně a podporují jeho protikandidáta Trzaskowského, a to i prostřednictvím polských médií, vlastněných německými společnostmi.

Němečtí vydavatelé označili obvinění, že jejich noviny píší na popud spolkové vlády, které údajně více vyhovuje Trzaskowski, za absurdní.

Rafal Trzaskowski má podle nového průzkumu IBRiS pro server Wirtualna Polska (WP) těsný náskok před současným prezidentem Andrzejem Dudou. Zatímco pro Trzaskowského by hlasovalo 47,2 procenta respondentů, Dudu by podpořilo 45,9 procenta dotazovaných. Naopak podle v pondělí zveřejněného průzkumu pro list Dziennik-Gazeta Prawna a rozhlasovou stanici RMF FM Duda těsně vede před Trzaskowským.

Duda, který je důležitým spojencem nynější vlády národně konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), ve druhém kole prezidentských voleb 12. července stane právě proti Trzaskowskému. Tento varšavský primátor je kandidátem největší polské opoziční strany, proevropské Občanské platformy (PO).

Telefonický průzkum IBRiS se uskutečnil 4. července a zúčastnilo se ho 1100 respondentů. Dostali otázku, jak by hlasovali, kdyby se volby konaly už 5. července.

Pro Trzaskowského by podle tohoto průzkumu hlasovalo 47,2 procenta dotazovaných, což je pokles o 0,9 procentního bodu proti dřívějšímu průzkumu IBRiS pro WP. Dudu by naopak volilo 45,9 dotazovaných, což je nárůst o 0,3 procentního bodu proti předchozímu průzkumu. Zbývajících 6,9 procenta respondentů se stále nerozhodlo.

Zároveň v novém průzkumu více než 65 procent dotazovaných uvedlo, že k volbám půjde, zatímco téměř 32 procent naznačilo, že se hlasovat nechystá. Ostatní se ještě nerozhodli.

Podle jiného průzkumu, který vypracovala společnost United Surveys, by naopak současnou hlavu státu podpořilo 46,8 procenta dotázaných a Trzaskowského jen 45,9 procenta. Avšak 7,4 procenta respondentů se stále nerozhodlo, komu dá hlas. "O ně hrají štáby obou kandidátů," píše k tomu Dziennik na svých internetových stránkách.

Duda v prvním kole prezidentských voleb 28. června vyhrál se ziskem 43,5 procenta hlasů, což představovalo 8,45 milionu voličů. Na zvolení to ale nestačilo. Trzaskowski získal 30,46 procenta hlasů, takže hlas mu dalo 5,9 milionu voličů. Voleb se zúčastnilo 64,51 procenta oprávněných voličů, což bylo v prvním kole hlasování nejvíce od roku 1995.