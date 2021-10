Tři potápěči se utopili v zatopeném polském dole. Ve štolách uvázli při plánovaném cvičení

Polští záchranáři v pondělí vyprostili ze slezského dolu Maria Concordia tělo třetího z utonulých potápěčů, kteří během nedělního cvičení uvázli v zaplavených štolách. Těla dvou potápěčů se podařilo vylovit v pondělí, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Neštěstím se zabývá prokuratura ve Vratislavi, ale vyšetřování je zatím na samém počátku. Varšava 18:41 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potápěči se v polském dole účastnili zdokonalovacího cvičení (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Akce byla velice namáhavá a vyžadovala především hodně vytrvalosti, velké zapojení techniky. Museli jsme dbát na bezpečnost vzhledem k podmínkám, jaké v dole panují. Museli jsme se rozhodovat odpovědně. Potápěči se pohybovali v neznámém a velice nebezpečném prostředí,“ řekl o zásahu zástupce velitele vratislavských hasičů Arkadiusz Cytawa.

Na místě zasahovali i horští záchranáři z Tater se zkušenostmi s potápěním v jeskyních. „Největší potíž představovalo, že jsme pracovali za nulové viditelnosti. V pohybu nás také omezovalo množství vybavení. Pracovali jsme prakticky na čtyři směny za nulové viditelnosti,“ řekl Krzysztof Starnawski.

Vše podle něj proběhlo rychleji, než očekával, protože nehoda se odehrála nedaleko od vstupu do zaplaveného dolu a v poměrně mělkém místě. „Už jsme měli do činění s obtížnějšími a složitějšími operacemi. Ale v dole je mnoho věcí nepředvídatelných, včetně možných závalů a obrovské spousty vzájemně propletených lan, a to akci ztěžovalo. Nejprve jsme museli vše vyčistit. Proto akce trvala dva dny, ale odehrála se bezpečně,“ dodal.

Neštěstí v zaplaveném dole se stalo v neděli po poledni, kdy se tři ze šesti potápěčů nevynořili. Byli to zkušení potápěči, kteří se účastnili zdokonalovacího cvičení. O život přišli dva instruktoři a účastník kurzu ve věku od 41 po 50 let: dva uvázli pod hladinou a třetí jim chtěl dopravit kyslík, ale žádný z nich se už živý z vody nedostal.

V dole se od 20. let minulého století těžil magnezit, tedy minerál, který se přidává do hnojiv. Těžba skončila v 60. letech. Zaplavený důl často využívají potápěči ke cvičením.