Morawiecki: Polsko důl Turów nezavře. Brusel nám nebude říkat, co je energetická bezpečnost

⚠️Nie damy zamknąć Turowa⚠️

Zrobimy wszystko, aby do 2044 roku kopalnia funkcjonowała!



Żaden sąd z Brukseli nie będzie nam mówić, co to bezpieczeństwo energetyczne!



Tu jest wspaniała społeczność, pracownicy kopalni Turów i ich rodziny, których rząd @pisorgpl będzie bronić!… pic.twitter.com/XDm5sgmuOQ