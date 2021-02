Polsko překvapila česká žaloba kvůli rozšíření dolu Turów. Jednání prý naznačovala dohodu

Mluvčí polského ministerstva životního prostředí Alexander Brzózka uvedl, že jeho resort je českým krokem překvapený, protože nedávná česko-polská jednání podle něj naznačovala, že je tu šance na smířlivé urovnání sporu.

Česko podá žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby dolu Turów. Podle Petříčka jednání nikam nevedla Číst článek

Ve Varšavě o tom předminulý týden jednali český ministr zahraničí i náměstek ministra životního prostředí. Oba polské partnery upozornili, že Česko je kvůli neústupnosti polské strany připraveno už v únoru předat spor Soudnímu dvoru Evropské unie.

O podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie na porušení práv českých občanů rozhodla v pondělí vláda na návrh ministerstev životního prostředí a zahraničí. Podat by ji měla na přelomu února a března. Bude požadovat zastavení těžby a také vydání předběžného opatření.

Důvodem žaloby je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům ubývá spodní voda.

Tomáš Petříček

@TPetricek Dlouho jsem se snažil, abychom spor s Polskem 🇵🇱 o #Turów vyřešili bez soudních tahanic. Těžba má negativní vliv na desetitisíce Čechů a soud se může protahovat. Navrhujeme předběžné opatření. Pokud by mu soud vyhověl, těžba v Turówě by se musela do vynesení verdiktu zastavit. 19 123

Soudní dvůr se bude nejdříve podle ministerstva zabývat návrhem na předběžné opatření, které by mohlo být vydáno v řádu několika týdnů. Spor může až do vynesení rozsudku ukončit dohoda obou stran.

Důl Turów

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044.

Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů.

Polsko nesprávně posuzuje vliv dolu Turów na životní prostředí, uvedla Evropská komise Číst článek

Lidé z příhraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé Saska obávají zvýšeného hluku a prašnosti, ale hlavně ztráty vody.

Evropská komise v právně nezávazném stanovisku ke sporu Česka s Polskem kvůli Turówu v prosinci došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy.

České stížnosti týkající se mimo jiné vlivu těžby na zásoby pitné vody jsou ale podle komise vzhledem k předloženým důkazům a argumentům obou stran neopodstatněné.

Žalobu podle dřívějších vyjádření podporuje i Liberecký kraj, který s Turówem sousedí.