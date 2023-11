Miliony Poláků míří na hroby. Dušičky slaví 80 procent lidí, svíčky a květiny ale zdražily

V Polsku si ve středu připomínají svátek Všech svatých. Volno většina Poláků tradičně využívá k cestám na hřbitovy. Svátek Všech svatých tam slaví přes 80 procent lidí. Nápor tak čekají nejen silnice a parkoviště, ale taky stánky kolem hřbitovů. Právě ty v těchto dnech zažívají největší tržby. Od stálé zpravodajky Varšava 11:01 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Široký sortiment u Bródnowskiého hřbitova | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Bródnowský hřbitov je jedním z největších hřbitovů ve Varšavě. Nachází se na pravé straně řeky Visly. A u vchodu, který je u autobusové zastávky, se to hemží různými stánky, kde prodávají svíčky všemožných barev, velikostí a s různým zdobením, ale taky květiny – ať už umělé, nebo živé.

Květiny prodává taky paní Barbara. „Je to svátek zemřelých. Na jejich památku zapalujeme svíčku. Světélko je má připomenout,“ říká.

„My svíčky za zesnulé zapalujeme často, ale v těchto dnech je to skoro povinnost. Děláme to tak odnepaměti. Už dávno, dávno, ještě před křesťanstvím, kdy lidé prováděli pohanské rituály… To taky udržovali oheň pro duše zemřelých. Aby si je připomněli. A v tradicích to máme dodnes, i když trochu jinak,“ vysvětluje Barbara.

Sedí na stoličce a všude kolem nohou má rozestavěné květináče s chryzantémami, které prodává. Ceny jsou dvě podle velikosti – 20 zlotých, tedy asi 100 korun. A 60 zlotých, přes 300 korun. Do pondělního odpoledne u ní nakupovali spíš zákazníci, kteří se na svátek chystají vyjet z Varšavy ven.

„Tradicí je dát na hrob květiny. To musí být. Oblíbené jsou právě chryzantémy. A pak je potřeba dát na hrob svíčku. Zbytek už je na každém. Já dávám květiny a svíčku. Tak mě to doma naučili a tak jsem to zase já učila svoje děti,“ popisuje Barbara.

‚Prodat je rok od roku těžší‘

Malá svíčka ve skleněné dóze za tři zloté, tedy patnáct korun. Velká svíčka v červené baňaté dóze v přepočtu 50 korun. To jsou ceny u stánku paní Marzeny, která u Bródnowskiého hřbitova prodává svíčky a košíčky s umělými květinami celoročně.

„Teď nakupuje nejvíc lidí. Ale pro katolíky je důležitější 2. listopad – Dušičky,“ vypráví v pondělí a u toho vybaluje palety s dalšími svíčkami.

Hřbitovní dekorace podle ní trendům moc nepodléhají, ale přeci jen se mění jeden návyk. Poláci čím dál častěji kupují jen samotné voskové náplně, které vkládají do skleněných dóz nebo luceren, co koupili dřív. Lucerny vyjdou v přepočtu na 150 až 200 korun. Náplň podle velikosti – ta za padesát korun hoří i několik dní.

Práce má tento týden paní Marzena hodně. „Během dneška všechny ty svíčky musím prodat, ale rok od roku je to těžší. Lidi mají čím dál méně peněz a všechno stojí víc,“ krčí rameny paní Marzena.

Palet se svíčkami má plný stan. Pracovat bude i celý 1. listopad. Takzvaně „na hroby“ půjde až o víkendu.

„To zavřu krám a půjdu na hřbitov. Tady na Bródnowskim mám celou rodinu – tátu, mámu, švagra, sestru, strýčka, babičku, prababičku. Trochu na hrobech poklidím, zapálím svíčku, pomodlím se,“ plánuje paní Marzena.

Na dvě cesty

Na hřbitově jsou desítky, možná stovky lidí. Někteří jdou s jednotlivými květinami a svíčkami, jiní ale nosí velké plné nákupní tašky a taky chvojí, protože někteří návštěvu spojují se zazimováváním hrobů. Jsou tu taky dobrovolníci, kteří z cest uklízejí napadané listí.

„Nakoupili jsme květiny a taky svíčky, na hroby našich blízkých, známých a rodiny,“ vypráví Halina a Ola, matka s dcerou. „Dneska určitě všechny ty hroby nenavštívíme. To bychom museli na hřbitově strávit hodiny. Tak jsme to rozdělili na dvě cesty. Ta druhá nás čeká po svátcích, o víkendu.“

Halina s Olou musí kvůli svátku Všech svatých cestovat. Žijí totiž za Varšavou. Cestování jim ale nevadí, památka je pro ně důležitá.

„Pro mě o to víc, že mi letos zemřel bratr. Už na něj můžu jen vzpomínat. A nejen na něj. Taky na zbytek známých a příbuzných, přátel, kteří už tu nejsou,“ říká Halina.

Miliony lidí, tisíc korun

Podle společnosti Payback Polska se na hřbitovy chystá 1. a 2. listopadu 82 procent Poláků, tedy miliony lidí. Za hřbitovní dekorace se letos chystají utratit maximálně tisíc korun, tedy stejně jako loni. Nakoupí ale méně. Zboží podražilo.

Výrobci svíček, ale třeba i pěstitelé květin se pořád potýkají s vysokými cenami energií, materiálů i inflací. Z toho důvodu zboží zdražilo o 10 až 15 procent.

V případě svíček se navíc výrobci se navíc museli vypořádat s výpadkem dodávek parafínu, který dřív skoro ze sta procent pocházel z Ruska a tuna stála v přepočtu kolem 15 000 korun. Z jiných zdrojů stojí i dvojnásobek. Živé květiny zdražily i o 30 procent.

Kvůli tomu, že většina Poláků plánuje při cestách použít osobní auta, začala v úterý dopravní policejní akce. Svátek Všech svatých a Dušičky jsou totiž každoročně spojené se zvýšeným rizikem dopravních nehod.

Například loni policie zadržela 1592 opilých řidičů. 303 řidiči zase překročili povolenou rychlost o více než 50 kilometrů za hodinu. Další komplikovali dopravu nevhodným parkováním v okolí hřbitovů.