Polská vláda reaguje na zhoršenou epidemickou situaci. Na přelomu roku půjde země do karantény

‚Navalnyj není významný.’ Podle ruského prezidenta Putina nebylo třeba kritika Kremlu trávit

Kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, pak by to „asi dovedl do konce”, podotkl ruský prezident. Alexej Navalnyj podle něj využívá podpory amerických tajných služeb a tajné služby by ho měly sledovat.