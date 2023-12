Nová polská koalice slíbila, že bude evropské soudy respektovat. Prezident je ale stále Duda, říká novinář

Soud ve Štrasburku přiznal bývalému polskému prezidentovi a držiteli Nobelovy ceny míru Lechu Wałęsovi odškodné za porušení práva na spravedlivý proces. Polsko mu má v kompenzaci vyplatit v přepočtu skoro 750 000 korun. „Dokud ještě vládne Právo a spravedlnost, je význam rozhodnutí nulový. Oficiálně prohlásilo, že je pro něj ilegální,“ vysvětlil pro Český rozhlas Plus reportér Jakub Medek z Rádia Tok FM. Praha 17:51 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Význam evropských soudů v Polsku je s PiS nulový. Nová koalice přislíbila změny,“ říká reportér | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Na evropský soud Wałęsa obrátil poté, co ho jeden polský politik označil za spolupracovníka tajné komunistické policie. Rozsudek polského soudu, u kterého žádal Wałęsa omluvu s tím, že naopak proti komunismu celý život pracoval, pak zrušila polská komora pro mimořádnou kontrolu. Teď se Wałęsy zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, náleží mu odškodné za porušení práva na spravedlivý proces. Jak průlomový je tento rozsudek pro Polsko?

Je dost těžké říct, jestli je průlomový, protože už dříve Evropský soudní dvůr, ale také Evropský soud pro lidská práva v dost podobných kauzách rozhodovaly o tom, že je dnešní soudní systém v Polsku nezákonný. Je proti evropským směrnicím a negarantuje polským občanům rovnoměrný přístup k soudu a spravedlnosti.

Protože se ale ta kauza týká tak známé osobnosti, jako je Lech Wałęsa, tak má samozřejmě dost velký význam.

Pro dnešek, dokud ještě vládne Právo a spravedlnost, je praktický význam nulový. Ministerstvo spravedlnosti už oficiálně prohlásilo, že pro něj rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nemá žádný význam a je ilegální.

Může se ale změnit polský soudní systém po volbách s pravděpodobným premiérem Donaldem Tuskem?

Je to jeden ze základních programových cílů nové vládní koalice. Myslím si, že v rámci možností, které nová vláda bude mít a které jsou ohraničené tím, že prezidentem ještě dva roky bude Andrzej Duda, tam pokusy o změnu soudního systému budou.

Obzvlášť v oblastech, které se týkají rozhodnutí ve věci Lecha Wałęsi, čili komory pro mimořádnou kontrolu v Nejvyšším soudu a Národní soudcovské rady. Ta v polském právním systému zodpovídá za výběrová řízení nových soudců.

V jaké fázi jsou teď restrikce vůči Polsku ze strany Evropské unie právě kvůli jeho soudnímu systému?

Hlavní restrikce jsou finanční. Polsko má pro tuto chvíli zablokovanou větší část postcovidových eurofondů. Tady Evropská unie dost jednoznačně hovoří o tom, že dokud zde nebudou změny v právu, tak peníze do Polska nepůjdou.

Zákon, který by prakticky zlikvidoval komoru mimořádné kontroly, byl schválen, ale prezident Duda ho poslal do Ústavního soudu. Tam už ale skoro rok leží. Vyplývá to hlavně z toho, že je i přesto, že ho kontrolují soudci, které tam povolalo Právo a spravedlnost. Nejsou schopni mezi sebou dohodnout v úplně jiných věcech.

To, co je v rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva podstatné, je v kauze Lecha Wałęsy je jedna věc: Evropský soud tam podotkl, že celá procedura, díky které už uzavřené soudní jednání bylo možné soudit znova, a to díky nástroji generálního prokurátora zavedeného v roce 2016. To je samo o sobě nezákonné, protože ruší jistotu soudních rozhodnutí.

Rozhodnutí štrasburského soudu Na tuto instituci Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku se Wałęsa obrátil poté, co rozsudek u polského odvolacího soudu, který vyzněl v jeho prospěch, zrušila komora pro mimořádnou kontrolu nejvyššího soudu. Obrátil se na ni Zbigniew Ziobro, polský ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce v jedné osobě. Komora zrušila rozsudek z roku 2021, podle něhož Walesovi, přední osobnosti polského odporu proti komunismu, náležela omluva od jednoho politika, který jej nazval spolupracovníkem tajné komunistické policie s krycím jménem Bolek. Evropský soud pro lidská práva došel k závěru, že Wałęsovi nebylo zajištěno právo na spravedlivý proces kvůli „systémovým problémům souvisejícím s fungováním polského zákonodárství a právní praxe“. Tyto problémy kromě jiného způsobila „vadná procedura jmenování“ soudců, kvůli čemuž není zaručena nezávislost komory mimořádné kontroly nejvyššího soudu. Štrasburský soud Polsku vzkázal, že musí podniknout kroky k tomu, aby jeho zákony byly v souladu s principy nezávislého a nestranného soudnictví. Wałęsa má podle rozsudku nárok na odškodnění ve výši 30 000 eur (asi 731 700 korun).