Polsko se chce podle Tuska přidat k evropské iniciativě protivzdušné obrany, plán kritizuje Duda

Polsko by mělo spolupracovat s dalšími zeměmi na evropské iniciativě protivzdušné obrany European Sky Shield Initiative, řekl v pondělí podle onet.pl po jednání polské proevropské vlády premiér Donald Tusk. Projekt, jehož součástí je i Česko, se ale nezamlouvá konzervativnímu prezidentovi Andrzejowi Dudovi. Řekl, že jde o německý obchodní projekt. Varšava 18:02 16. dubna 2024

„Polsko by mělo být částí mnoha systémů, ze kterých by mohla vzniknout železná kopule nad polským nebem,“ řekl Tusk s odkazem na izraelský systém protivzdušné obrany.

„Budeme spolupracovat v rámci iniciativy European Sky Shield. Nevadí mi, že iniciátory tohoto systému bylo Německo, jsou tam také izraelské součásti,“ uvedl. Dodal, že Polsko bude ve věci protivzdušné obrany spolupracovat s Británií a bude rozvíjet svůj systém protivzdušné obrany Pilica-Narew-Wisla. „Klíčová zůstane samozřejmě spolupráce se Spojenými státy,“ podotkl Tusk.

Podle Dudy Polsko zatím o zapojení do European Sky Shield Initiative neuvažovalo, protože realizuje vlastní projekt protivzdušné obrany ve spolupráci s USA, Británií a se zapojením svého obranného průmyslu.

„Systém protivzdušné obrany budujeme primárně kolem (amerického) systému Patriot,“ řekl Duda. Dodal, že je pro něj „nepředstavitelné, že bychom od tohoto projektu budovaného pečlivě celé roky měli upustit“.

Tusk v reakci na Dudovo vyjádření ujistil, že zapojení Polska do ESSI by neznamenalo upuštění od už existujících projektů, které „jsou určené na ochranu polského vzdušného prostoru před raketovými útoky“. „Nikdo nemluví o rezignaci na to, co teď děláme. Nikdo,“ citovala premiéra agentura PAP.

Prezident je formálně vrchním velitelem polských ozbrojených sil, o nákupu armádní techniky ale rozhoduje vláda. Tusk a Duda pochází ze znepřátelených politických táborů a ve vnitřní politice mezi nimi panují značné neshody.

Cílem iniciativy, s níž v roce 2022 přišlo Německo, je posílit evropskou protivzdušnou a protiraketovou obranu prostřednictvím společného nákupu vybavení a raket pro evropské státy. Umožnit má také spolupráci ve výcviku, údržbě a logistice. Zapojilo se do ní 21 zemí, včetně Česka.