Polsko oslavilo vstup do Evropské unie. Výročí si ve Varšavě připomněli hudbou, divadlem i jídlem

Jídlo z pěti zemí, koncerty i pouliční divadlo. Ve Varšavě v pondělí oslavili 19. výročí vstupu do Evropské unie, do které Polsko vstoupilo společně s Českou republikou. Poláci si ho připomněli hudbou, divadlem i jídlem. To vše pod širým nebem. A počasí oslavám přálo.

Od stálé zpravodajky Varšava 9:19 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít