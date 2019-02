Ministr lže a zametá věc pod koberec, trh ovládá chamtivost, říká autor reportáže o polském hovězím

Reportér více než měsíc tajně natáčel na polských jatkách, kde se porážely nemocné krávy. Spoluautor reportáže nyní upozorňuje, že státní orgány řeší jen maso ze dní kolem data, kdy tým na věc upozornil státní orgány. „Jen za listopad tam porazili skoro stovku nemocných krav, ale toho si nikdo nevšímá, i když to maso ještě je pravděpodobně na trhu,“ přibližuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Tomasz Patora, reportér pořadu Superwizjer televize TVN. Rozhovor Praha/Varšava 15:05 5. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

První otázka se asi nabízí: jíte maso?

Už nějaký půlrok jím jen bílé maso a ryby… Není ale úniku. Když se podíváme na potravinový trh, je dost „zparchantělý“. V celé Evropě jsou pravidla, podle kterých za kvalitu potravin odpovídá jejich producent. Otázkou je, jestli jsou ty zásady správné. Vycházejí z toho, že producent dbá na kvalitu, ale producent si hledí hlavně svého zisku - nezávisle na tom, jestli jde o maso, zeleninu nebo sýry.

Superwizjer TVN Reportéři investigativního pořadu Superwizejr soukromé televize TVN odvysílali v sobotu 22. ledna reportáž o nelegálních porážkách nemocnéh odobytka na polských jatkách. Šéf týmu reportérů Tomasz Patora byl se štábem přímo na místě a přivolal inspekci a policii.

Očekávali jste takový mezinárodní ohlas? Je to už druhý týden jedna z hlavních zpráv nejen v Česku, ale i ve Francii a v dalších evropských státech.

Ano, očekávali jsme to a chtěli jsme, aby tomu tak bylo. Až do téhle doby bohužel veškerý postup polských orgánů, i když podobné případy odkryly, nekončil žádnými následky. Vyšetřovala prokuratura, posuzovaly to soudy, ale v reálu se z toho pro normální každodenní provoz jatek nevyvodily žádné závěry.

Jedinou metodou, která funguje, tak bylo dostat tu zprávu tam, kam míří většina polského exportu: do zemí Evropské unie. Řekli jsme si, že pokud se o tom bude mluvit tam, Polsko už nebude moci problém zametat pod koberec.

Ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski minulý týden řekl, že si není jistý tím, jaký byl záměr novinářů Superwizjera – jestli vám šlo opravdu o dobro Polska, nebo o něco jiného. Čekali jste takovou reakci?

Samozřejmě že ne. Myslím, že i přes to všechno ministr Ardanowski spíš plácal, když to tak řeknu, protože na pondělní konferenci už nic takového neříkal, a naopak tvrdil, že novinářům děkuje a že to hloupé prohlášení tím odvolává, jak tomu rozumím já.

„Polské zemědělství se dostalo do velmi vážné krize z důvodu jednoho incidentu nelegální porážky zvířat. Věc se nafoukla do nepředstavitelných rozměrů. Ohrožuje to už nejen pověst masa z Polska, ale pověst polských potravin ve světě. (…) Zpochybňování image polských potravin, zdůrazňování patologie, jak soudím v dobré víře postupujícím novinářem, může té image uškodit.“ Jan Krzysztof Ardanowski (polský ministr zemědělství a rozvoje venkova, 4. února 2019)

Vážnější než rýpání do nás je to, že pondělní konference znamená návrat do situace zametání věcí pod koberec. Oficiální verze veterinární inspekce, ministerstva zemědělství i samotného oboru je taková, že jde o ojedinělý případ. A především o produkci masa jen z krav s poruchami pohybu, nikoliv z nemocných krav. Obě tvrzení jsou lživá a jsou klamáním spotřebitelů.

Nejde o jediný případ, ale o celý trh, na němž pracuje přinejmenším tisíc lidí. Na internetu i v lokálním tisku se denně objevuje několik set nabídek odkupu nemocného dobytka, existuje síť jatek i obchodníků, kteří se tím živí.

Vyšetřovatelé celé měřítko popsali už v šest let starém případu, tudíž ten trh existuje dlouho. A nejdůležitější je, že se netýká jen kusů s poruchami pohybu, ale nemocných zvířat – tedy těch, která nevstávají kvůli své nemoci. Ukázali jsme také to, že na jatka se dovezla i zdechlá zvířata, která se také přetvořila na masný výrobek.

Říkáte, že je celá věc dlouhodobá a ve velkém měřítku. Polské orgány teď ale mluví o tunách masa, tedy jen o tom z konkrétních jatek, na která jste upozornili…

Celá branže, ministr i veterináři podvádějí ještě v jednom velmi nebezpečném ohledu – upozornění posílaná unijním systémem rychlého varování se týkají výhradně několika tun masa z jatek, na kterých se nechal zaměstnat náš reportér.

Inspekce bere v úvahu výlučně jen několik dní kolem momentu, kdy jsme ji na místo zavolali. Policie zapomíná na to, že náš reportér na jatkách pracoval celý listopad. Jen během té doby porazili skoro stovku nemocných krav, ale toho si nikdo nevšímá, i když to maso je pravděpodobně ještě na trhu. Zřejmě je to z obav, aby se při nálezu a přezkoumání masa neobjevily nemoci, jež jsou ohrožením pro zdraví konzumentů.

Jak složité bylo se na ta jatka dostat?

Nebylo to těžké, protože nám informátor, který už mnoho let pracuje v oboru, prozradil troje jatka. My jsme si vybrali ta, kde bylo nejlehčí nechat – s odpovídajícím příběhem – zaměstnat našeho člověka. Byla to velká jatka s rotací zaměstnanců.

„Je to jednoduše touha po zisku, chamtivost, za pomoci všech prostředků, také korupce.“ Tomasz Patora (reportér Superwizjera TVN)

Budete v tématu pokračovat?

Samozřejmě. Musím říct, že ministerstvo, inspekce a ty lži nám nedaly jiné východisko. Myslím, že jsme připravili kompletní materiál: od začátku do konce ukazuje celý proces se všemi následky. I po odvysílání reportáže jsme získali náznaky a důkazy toho, že podobných jatek je po celém Polsku víc.

Co byste doporučil českým spotřebitelům?

Krávy neznají hranice. Vím, že podobné případy se v posledních letech děly také ve Velké Británii a v Německu. Není to tak, že od Těšína na sever je všechno špatné a od Těšína na jih a západ dobré. Je potřeba takové případy odhalovat pro naše společné dobro. Jsme všichni v Evropské unii. Je potřeba se tomu postavit čelem, pokusit se to napravit, nelhat, neukrývat skutečnost.

Je se současným přístupem polských orgánů šance na to, aby se odhalily i další podobné nezákonné porážky?

Kontroly se teď konají přes den, my jsme ukázali, že k porážkám nemocných kusů docházelo v noci. Ti lidé jsou teď navíc ostražitější. Ukáže se to až po nějaké době. Až se trh vrátí do normálu. Opatření, která teď inspekce navrhuje, mají smysl: celodenní dohled kamer, zvětšení pravomocí veterinářů, ale záleží, jak dopadne jejich zavádění a uplatňování.

Četl jsem v úterním vydání deníku Rzeczpospolita, že na trhu s masem vládne panika. Že se odvolávají objednávky z Česka a Slovenska a tak dále. Myslíte, že to bude ve velkém měřítku?

Ministr v pondělí říkal, že se zajistilo 8,5 tuny masa, ale jen Slovinci v pondělí zajistili 15 tun toho masa. Veřejnost správně nevěří tomu, co ministr říká, protože se tu jednoduše rozcházejí čísla. Reakce může být jen jedna: ztráta důvěry.

Mrzí mě to, protože přece nikdo příčetný nezpochybňuje, že většina masa pochází ze zdravých krav. Postoji inspekce a ministerstva ale trpí celá branže. Obří je ovšem také utrpení zvířat, se kterými producenti masa krutě zacházejí.