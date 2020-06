Polsko se otevírá, ale při cestě ze Slezska budou nutné testy. ‚Překvapilo nás to,‘ říká starostka z Těšína

Polsko v sobotu po třech měsících otevřelo své hranice se sousedními zeměmi, které jsou členy Evropské unie. Na hranicích s Českem, Slovenskem, Německem a Litvou se již nebude lidem kontrolovat teplota a pro unijní občany odpadá i povinnost dvoutýdenní karantény, informovala agentura DPA. Varšava 12:22 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České ministerstvo zahraničí v pátek upozornilo, že ve středu ještě nebudou moci Češi cestovat do Polska a zpět zcela bez omezení. | Zdroj: Profimedia

Kontroly na hranicích s Ukrajinou, Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí zůstávají.

Polsko v polovině března zakázalo kvůli šíření viru SARS-CoV-2 vstup cizinců do země. Poláci, kteří se vraceli ze zahraničí, museli do dvoutýdenní karantény. Později vláda premiéra Mateusze Morawieckého stanovila výjimky, například pro lidi dojíždějící do sousedních zemí za prací.

Od počátku epidemie se v Polsku koronavirem nakazilo podle místní vlády 28 557 lidí. S covidem-19 jich 1222 zemřelo. Asi 13 800 infikovaných se již zotavilo.

Otevření hranic se sousedními státy EU premiér Morawiecki oznámil ve středu. Zároveň sdělil, že od 16. června se zmírní i restrikce v mezinárodní letecké dopravě.

České ministerstvo zahraničí v pátek upozornilo, že ve středu ještě nebudou moci Češi cestovat do Polska a zpět zcela bez omezení. Teprve v pondělí totiž skončí povinnost prokázat se při návratu negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do 14denní karantény.

Při cestě z polského Slezského vojvodství, které sousedí se severní Moravou a které je považováno za území s vysokým rizikem koronavirové nákazy, budou negativní testy povinné i po 15. červnu.

Starostka příhraničního Českého Těšína na Karvinsku Gabriela Hřebačková (Nestraníci) doufá, že přechod přes hranice do sousedního Polska bude brzy možný bez jakýchkoliv omezení.

Právě v příhraničí se totiž životy mnoha rodin odehrávají na obou stranách hranice, kterou lidé překračují kvůli práci i rodinným vazbám. Mezi Českým Těšínem a sousedním polským Těšínem dlouhodobě fungují úzké vazby, města rozdělená řekou Olši totiž v minulosti byla spojená v jedno.

Lidé jsou zmatení

Po uzavření hranic si lidé podél řeky prostřednictvím transparentů vyměňovali vzkazy, padla dokonce i žádost o ruku. V dubnu proti uzavřené hranici lidé opakovaně protestovali. Ještě do pátečního večera doufali, že se jejich život s otevřením hranic vrátí do normálu.

"Velkým překvapením bylo, když jsme se v pátek v pozdních hodinách dozvěděli na webových stránkách ministerstva zdravotnictví, že je Slezské vojvodství označeno červenou barvou," uvedla starostka Hřebačková. V praxi to znamená, že jde o rizikové území.

Ještě na začátku června přitom řadilo ministerstvo celé Polsko do zemí s nízkým rizikem nákazy. Slezské vojvodství z této kategorie ale úřad nakonec vyňal kvůli skokovému nárůstu počtu nakažených. "Musím otevřeně říct, že pocity jsou takové smíšené. Na straně jedné rozumím tomu, že za tímto rozhodnutím nestojí jeden člověk, že se všechno dělá ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví, vnitra, zahraničních věcí a zasahují do toho hygienické stanice a epidemiologové. Víme, že v minulých dnech situace jak ve Slezském vojvodství, tak v našem regionu nebyla úplně růžová," řekla starostka. Přesto se domnívá, že nebylo šťastné, že toto rozhodnutí přišlo fakticky těsně před tím než se otevřela polská hranice.

"Hrozně se to mění a je pro lidi velmi obtížné se v tomto zorientovat. Opravdu to naše příhraničí je specifické, řada rodin je od sebe nyní oddělených, ti o to více a netrpělivě očekávali, že se konečně budou moci setkat se svými rodinnými příslušníky," uvedla Hřebačková. Dodala, že zrovna v sobotu na mostě oddělujícím obě země potkala ženu, jejíž rodina by na druhé straně hranice ráda navštívila těžce nemocného blízkého. "Ptala se mě, jak to teď bude. Říkala jsem ji, že se bohužel od pondělí nic nemění. Měla slzy v očích," doplnila starostka, která právě s ohledem na místní obyvatele doufá, že se přísná opatření brzy uvolní.

Česko má už od minulého týdne otevřené hranice se Slovenskem a s Rakouskem. Německo stále vyžaduje od přijíždějících Čechů, aby prokázali nutný důvod pro vstup do země. Toto omezení by ale měl Berlín zrušit v pondělí.