Polsko poslalo uvězněným běžencům stany i generátory. Bělorusko předání pomoci zablokovalo

Běloruské úřady zabránily předání polské humanitární pomoci poslané migrantům, kteří jsou už více než dva týdny zablokovaní v oblasti mezi hranicemi obou států. Podle agentury PAP to řekl předseda polské vlády Mateusz Morawiecki. Varšava 13:47 25. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruští vojáci skupinu uprchlíků nechtějí pustit zpátky do vnitrozemí Běloruska, zatímco polští pohraničníci migrantům brání vstupu do Polska | Zdroj: Reuters

Skupina 24 migrantů nedobrovolně táboří nedaleko polské vesnice Usnarz Górny, poblíž které se pokusila do Polska dostat přes hranici z Běloruska. Běloruští vojáci skupinu nechtějí pustit zpátky do vnitrozemí Běloruska, zatímco polští pohraničníci migrantům z Afghánistánu a Iráku brání ve vstupu do Polska. Nicméně polská vláda alespoň na místo vypravila konvoj s pomocí, v níž jsou mimo jiné stany, přikrývky a elektrické generátory.

Běženci jsou na polsko-běloruské hranici uvězněni už dva týdny. K pomoci vyzval i nový ombudsman Číst článek

Morawiecki ve středu potvrdil informace, že Bělorusové předání této pomoci brání. „Skutečně... k našemu úžasu bylo přijetí polské humanitární pomoci zcela odmítnuto. Jsou to lidé, kteří jsou na území Běloruska, takže za ně plně odpovídá Bělorusko,“ řekl podle agentury PAP premiér.

„S vědomím, že lidé na druhé straně hranice mohou potřebovat pomoc, jsme takový náklad poslali. Počítali jsme s tím, že Bělorusové přijdou k rozumu a umožní nám pomáhat lidem, kteří se tam ocitli,“ dodal.

Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko obviňují běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z organizování nynější migrační krize na běloruských hranicích. Lukašenko na konci května oznámil, že Minsk už nebude bránit migrantům v cestě do Evropské unie. Podle Polska a pobaltských států, ale i podle EU se chce vyvoláním migrační vlny pomstít za sankce přijaté proti jeho režimu kvůli tvrdému potlačování opozice a porušování občanských práv v zemi. Litva a Polsko oznámily, že postaví na svých hranicích ploty, s jejichž pomocí ilegální migraci zastaví.