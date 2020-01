Polští poslanci znovu přijali zákon o postihu soudců. Opozice ho nazývá opravdovým státním převratem

Polští poslanci ve čtvrtek hlasy vládní většiny znovu přijali kontroverzní zákon, který podle kritiků umožní trestat soudce zpochybňující vládní reformu justice. Zákon minulý pátek odmítl Senát, ve kterém má opozice mírnou většinu. Sejm nyní rozhodnutí Senátu přehlasoval 234 hlasy zákonodárců z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS). Proti bylo 211 poslanců a devět se zdrželo, uvedla televize TVN 24. Zákon nyní obdrží prezident Andrzej Duda. Varšava 23:13 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symbol spravedlnosti na sloupu v budově nejvyššího soudu ve Varšavě | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Opoziční místopředsedkyně Sejmu Malgorzata Kidawová-Blońská v debatě označila kroky vládního tábora za „opravdový státní převrat“. Vládní poslanci podle ní rozhodují „o tom, že soudy mají přestat být nezávislé“.

Novou právní normu kritizuje Evropská komise a zpochybnili ji experti z Benátské komise, poradního orgánu Rady Evropy, kteří na pozvání Senátu navštívili Polsko.

Navzdory kritice se PiS snaží zákon prosadit s tím, že zabrání anarchii v polské justici, která se prý dosud neočistila od dědictví komunismu.

Zákon ale podle jeho odpůrců umožní trestat a odvolat z funkce neposlušné soudce, kteří se staví proti justičním reformám prosazovaným současnou vládou. To by se týkalo třeba těch soudců, kteří by zpochybňovali pravomoc nových kolegů dosazených takzvanou soudcovskou radou.

Orgán, o jehož obsazení rozhoduje parlament ovládaný vládní PiS, má pravomoc navrhovat prezidentovi nové soudce. Právě to, že o složení takto klíčové soudcovské rady přímo rozhodují politici, je jedním z hlavních důvodů, proč justiční reformu kritizuje jak Rada Evropy, tak Evropská komise.

Prakticky současně ve čtvrtek polský nejvyšší soud dospěl k závěru, že soudci nominovaní novou soudcovskou radou nemají rozhodovat soudní pře. Ministr spravedlnosti verdikt vzápětí kritizoval jako „vážné porušení zákona“. Nově jmenovaných soudců je totiž podle agentury AFP už asi pět stovek.