‚Aktuálně hrozbu nepředstavuje‘, přesto Polsko zabezpečuje svou hranici s Kaliningradskou oblastí

Polsko zabezpečí svou hranici s Kaliningradskou oblastí, tedy územím, které je součástí Ruské federace. Loni přes ní do Evropské unie směřovalo velké množství uprchlíků z Blízkého východu. 200 km dlouhou pozemní linii budou střežit kamery a pohybová čidla. Opatření má stát miliony zlotých. Podobné zabezpečení už Polsko na některých částech hranic se svými sousedy má. Praha 23:20 31. října 2022

Ozbrojení členové pohraniční stráže hlídají polskou hranici s Běloruskem během jejího zabezpečování | Foto: Attila Husejnow | Zdroj: Profimedia, SOPA Images

Podle mluvčí pohraniční stráže Anny Michalské žádná aktuální hrozba v souvislosti s Kaliningradskou oblastí není, nic nenasvědčuje nové ruské operaci. Zástupce ministra vnitra Maciej Wąsik ale minulý týden upozornil na to, že situaci je potřeba sledovat a vyhodnocovat.

Zabezpečením Polsko reaguje nejen na mezinárodní situaci, ale třeba taky na informace o otevřeném nebi. Michalská například zmiňuje to, že v Kaliningradské oblasti můžou přistávat letadla ze Sýrie nebo i dalších zemí, ze kterých do Evropy tradičně přichází mnoho uprchlíků.

A letiště Kaliningrad-Khrabrovo podepsalo tento měsíc smlouvy o přepravě taky s Tureckem nebo Běloruskem.

Někteří poslanci vidí paralely s loňským rokem, kdy Bělorusko zavedlo bezvízový styk například s Pákistánem, Íránem Jordánskem a Egyptem. Síť pašeráků napojených na minský režim pak převáděla ty, kteří přiletěli za vidinou lepšího života, k polské hranici.

Pohraničníci následně uprchlíky tlačili na polské území, kde ale tihle lidi často bez jakéhokoliv vybavení uvízli na jakémsi území nikoho.

Další zabezpečená hranice

Velitelství pohraniční stráže aktuálně vybírá zhotovitele stavby. Stavba pak začne, jakmile země dokončí tvorbu perimetru kolem hranice s Běloruskem.

Projekt by měl být dokončený v září příštího roku a stát by měl asi 354 milionů zlotych, což jsou v přepočtu skoro dvě miliardy korun. Podle Michalske ale je šance, že by výstavba mohla být dokončená dřív.

Plán pracuje i se seismickými senzory, kamerami s nočním viděním, pohybovými čidly a přístroji na rozpoznávání přijatých signálů. Kromě jiného by měl na základě speciálních algoritmů dokázat odlišit pohyb zvěře - třeba i podle záchvěvů při chůzi. Lidský krok totiž vyvolává jiné otřesy a jinou frekvenci otřesů, než pohyb divoké zvěře.

Zabezpečení pomocí technologií nebude ale jenom na hranici s ruskou exklávou - Kaliningradskou oblastí.

Podobný systém už Polsko používá na části hranice s Ukrajinou v blízkosti hraničního přechodu Hrebenne. V této oblasti dlouhodobě kvete nelegální migrace a pašování zboží.

V případě hranice s Kaliningradskou oblastí je situace podle pohraniční stráže stabilní a provoz klidný. V říjnu prý nedošlo k žádnému pokusu o nelegální překročení hranice a třeba minulý pátek pohraničníci v obou směrech zkontrolovali asi jen 1100 lidí, což je jedno procento celého pohraničního styku.