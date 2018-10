‚Paní na sex, nadržené kandidátky.‘ Polský starosta oplzle představoval kolegyně, ve straně skončil

Funkci ve straně stály sexistické průpovídky kandidáta na starostu padesátitisícového polského Legionova. Při představování kandidátek a kandidátů do rady města Roman Smogorzewski z Občanské platformy nazval jednu z kandidátek „paní na sex“, u druhé vyzvedl její krásu. Polsko čekají komunální volby za dva týdny. Legionowo (Polsko) 12:45 6. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Omlouvám se, ale s tím se mi spojujete,“ řekl Smogorzewski kandidátce, kterou představil jako „paní na sex“. Ještě před tím mluvil o dvou kandidátkách jako o „nejaktivnějších, snad bych řekl, že nadržených“.

Kandidát na starostu polského Legionowa Roman Smogorzewski. | Foto: Facebook: Roman Smogorzewski | Zdroj: Český rozhlas

Kandidátky a kandidáti přitom chodili za Smogorzewským na pódium, on na jejich účet žertoval, někdy je i přímo zesměšňoval.

O jedné kolegyni prohlásil, že „je s ní problém, protože je až příliš krásná“. „Máš mnoho kladů a schopností,“ řekl se smíchem a dodal: „To víš, moje žena vlastně vůbec nežárlí.“

O žert se kandidát pokusil i u kandidáta se jménem Emil. „Kdo ti vůbec dal takové jméno?“ ptal se šestatřicetiletý Smogorzewski, který byl až do pátku členem Občanské platformy – ta platí v polských podmínkách za liberální stranu, na celostátní úrovni vystupuje jako hlavní opozice proti národně-konzervativní straně Právo a spravedlnost.

Dlouholetý starosta Legionowa na facebooku napsal, že jeho výroky jsou vytržené z kontextu. „Mým záměrem nebylo někoho urazit, ale představit medailonky kolegů uvolněnějším, zábavnějším způsobem,“ zdůraznil starosta.

„Je to mimořádná ostuda. Omluva na facebooku nestačí,“ komentovala to pak na twitteru místopředsedkyně polského Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońská z Občanské platformy. Mluvčí strany Jan Grabiec v pátek večer napsal, že Smogorzewski ukončil členství ve straně.

První volby od roku 2015

První kolo polských komunálních voleb se bude konat 21. listopadu, případné druhé kolo u přímo volených starostů velkých měst pak 4. listopadu.

Velký souboj se očekává o funkce „prezidenta“ Varšavy, jak se funkce primátora v polštině nazývá. Kandiduje tam Rafał Trzaskowski za Občanskou koalici (Občanské platformy strany Moderní) a vyzyvatel Patryk Jaki z Práva a spravedlnosti.

Ostře vedená kampaň a tvrdá soutěž v hlavním městě demonstruje i celostátní souboj dvou největších stran. V celostátních průzkumech (do dolní komory parlamentu) přitom nad Občanskou platformou jasně vítězí vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského. Průzkumy z posledních týdnů ji přisuzují podporu okolo 40 %.

Výsledky komunálních voleb budou přesto testem úspěšnosti strany PiS – jde totiž o první volby od voleb do parlamentu na podzim 2015. Na jaře budou následovat volby do Evropského parlamentu, na podzim do Sejmu a do Senátu a na jaře 2020 pak prezidentské volby.