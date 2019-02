Akce vyvolává reakci, varoval polský ministr a znovu zmínil české pivo. Salmonelu našly i další země

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski ve čtvrtek večer zopakoval slova o možných kontrolách dovážených českých potravin, konkrétně českého piva. Veterinární správy v Nizozemsku, Litvě i samotném Polsku mezitím ve čtvrtek zveřejnily v systému včasného varování výstrahu před potravinami z Polska, které obsahovaly bakterie salmonely. Před 45 kilogramy masa z Polska varovalo i Slovinsko. Varšava/Praha 17:42 22. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski | Zdroj: Profimedia

Zatímco nizozemské varování se týká bakterií salmonely nalezených v kvasnic dovezených z Polska, Litevci upozornili na salmonelu v polských mražených kuřecích křídlech. V Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je také veřejně dostupné polské varování o nálezu salmonely v mraženém krůtím mase. To už bylo staženo z trhu.

V Česku začala ve čtvrtek platit mimořádná veterinární opatření pro dovoz polského hovězího masa poté, co české úřady v zásilce 700 kilogramů polského hovězího masa odhalily bakterie salmonely.

Z této dodávky skončilo asi 40 kilogramů na Slovensku. Bratislava proto také zavádí opatření, kdy vzorky z každé zásilky masa budou až do odvolání před uvedením na trh kontrolovat veterináři.

Bakterie salmonely v hovězím, ale i krůtím mase z Polska objevily také úřady ve Slovinsku, informovala tamní agentura STA. V případě hovězího šlo o 45 kilogramů, maso bylo určené k výrobě kebabu.

'Šlápli jsme na kuří oko'

Polský ministr zemědělství a rozvoje venkova Jan Krzysztof Ardanowski ve čtvrtek večer zopakoval, že se problémy zveličují, a že jde o tvrdou obchodní válku. „Někomu v mezinárodním systému očividně šlapeme na kuří oko, vadí jim, že prodáváme, exportujeme, že jsme konkurenti,“ prohlásil ministr v rozhovoru pro provládní Polskou televizi (TVP).

„Jestli někdo nepodloženě zpochybňuje náš systém kontroly zveličováním jednoho případu, musíme se také podívat na kvalitu výrobků, například českých. Zkontrolovat, jestli je v tom, jinak v Polsku populárním, pivu odpovídající množství sladu, alkoholu, čirost, trvanlivost...“ Jan Krzysztof Ardanowski (polský ministr zemědělství)

Podle Ardanowského podobné případy v Německu a ve Francii prošly bez mediální pozornosti. „Jednotlivé případy, takové, jako z jatek v Mazovském vojvodství, jsou zveličovány a hází špatné světlo na polské potraviny,“ řekl ministr.

Podle něj se má přehodnotit celý systém evropské kontroly a hlášení problémů s potravinami. Jmenoval přitom Němce, Francouze i Čechy. „Zda Češi, kteří nehlásili do systému RASFF, i když nám to vytýkali, mají také odpovídající procedury,“ podotknul polský ministr.

Česká Státní veterinární správa poslala informaci o polském mase se salmonelou do systému RASFF ve středu odpoledne. Evropská komise ho pak v limitu 24 hodin od ohlášení verifikovala. „My jsme informovali veřejnost okamžitě, normálně se to dělá až poté, co se zpráva zobrazí členským státům v RASFF,“ vysvětlila ve čtvrtek redakci ředitelka odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství Jitka Götzová.

Musíme se podívat na české pivo

Ministr Ardanowski v rozhovoru pro TVP pak zopakoval své výroky o kontrolách českého piva: „Jestli někdo nepodloženě zpochybňuje náš systém kontroly zveličováním jednoho případu, musíme se také podívat na kvalitu výrobků, například českých. Zkontrolovat, jestli je v tom, jinak v Polsku populárním, pivu odpovídající množství sladu, alkoholu, čirost, trvanlivost...,“ vyjmenoval.

Jeho úřad prý připravuje pro jatka přísnější kritéria a zavede celodenní dohled kamer. „Akce vyvolává reakci, my musíme hlídat také dobrý obraz našich potravin. Horoucím železem vypálíme patologii, ale nedovolíme, aby na nás někdo bezdůvodně útočil,“ uzavřel Ardanowski s tím, že jeho úřad prý připravuje pro jatka přísnější kritéria a zavede celodenní dohled kamer.

Na české kontroly polského hovězího masa reagoval Ardanowski už ve středu: pohrozil, že pokud bude Česká republika jeho zemi „vydírat“, může začít s mimo jiné s kontrolami českého piva.

Polské ministerstvo zemědělství ve čtvrtek nechtělo uvádět k možným kontrolám českých potravin podrobnosti. „Ministr neuvedl harmonogram, neuvedl termíny ani čísla, řekl, že zvažujeme takovou možnost,“ řekla serveru iROZHLAS.cz vedoucí tiskového oddělení ministerstva Małgorzata Książyková.

Proti výrokům Ardanowského se už ohradil předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal, považuje je za překvapivá. „S českým pivem nikdy žádný problém nebyl. Polská strana jej jako příklad možného odvetného opatření zjevně zvolila z čistě symbolických důvodů,“ řekl ve čtvrtek.

Problémy s exportem nebo při kontrolách kvality v minulosti neznamenal ani Plzeňský Prazdroj, který vyváží do Polska pivo Pilsner Urquell. Tamní trh je pro firmu pátým nejdůležitějším po Slovensku, Německu, Jižní Koreji a Rusku.

Česko loni vyvezlo podle údajů Českého statistického úřadu do Polska pivo za 614,7 milionu korun, předloni šlo o vývoz za 556,9 milionu korun.

Aféra s porážkami krav

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.

Do Česka z nich bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů. Ministr Ardanowski v této souvislosti řekl, že polské maso nikdy nikomu v Evropě neuškodilo, ale hysterie, která kolem tohoto případu vypukla, je obrovská a Česko a Slovensko jsou podle něho touto věcí „posedlé“. Čeští veterináři zdůrazňují, že nynější maso se salmonelou nemá s těmito jatkami nic společného.