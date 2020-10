V Polsku skokově přibylo nakažených koronavirem, za poslední týden se nakazilo 38 304 lidí

Polsko ve čtvrtek oznámilo 8099 nových případů nákazy koronavirem, což je největší přírůstek za jeden den od začátku epidemie v Polsku, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Předchozí rekord padl ve středu, kdy ministerstvo zdravotnictví informovalo o 6526 nových případech. Krizový štáb by měl ve čtvrtek podle vládního mluvčího rozhodnout o nových omezeních, a to vzhledem k nepříznivým prognózám dalšího vývoje. Varšava 12:58 15. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během sedmi dnů, od minulého pátku, přibylo v Polsku 38 304 nových případů nákazy. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 38 miliony obyvatel nakazilo 149 903, z nichž 3308 nákaze podlehlo. Během sedmi dnů, od minulého pátku, přibylo v Polsku 38 304 nových případů nákazy.

Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo, že z 91 úmrtí během uplynulého dne připadlo sedm na pacienty, jejichž jediným onemocněním byl covid-19. Dalších 84 zemřelých mělo covid-19 spolu s dalšími onemocněními.

Aktuálně je hospitalizovaných 6538 pacientů, z nichž 508 je napojených na ventilátory. K dispozici podle ministerstva zůstává 1024 ventilátorů, dodala TVN 24.

„S pokorou přistupujeme k situaci ohledně dostupnosti lůžek. Momentálně to polský systém zvládá, ale nevíme, co by se dělo, kdyby počty nakažených prudce vzrostly, a proto přijdou nová omezení,“ řekl vládní mluvčí Piotr Müller polskému rozhlasu. Nová omezení by se měla týkat počtu osob na některých veřejných místech, ale neměla by vést k úplnému zastavení ekonomiky. Připustil, že vládní předpovědi vývoje počítají s dalším vzrůstem počtu nakažených v příštích týdnech.