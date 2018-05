Stovky polských koupališť zkrátí sezonu na jediný měsíc. Vyhnou se tak přísnějším předpisům

Milovníky plavání v přírodních koupalištích v Polsku letos nejspíš čeká kratší sezona. Mnoho obcí ji muselo omezit na jediný měsíc. Vyhnou se tak plnění přísnějších norem, které se s provozováním přírodního koupaliště pojí. Květen byl přitom v Polsku rekordně teplý a už teď tisíce Poláků vyrazily o víkendu k vodě. Co se letos na polských koupalištích mění? Varšava 20:42 30. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koupaliště Przyjezierze u Ostrowského jezera v Polsku (ilustrační foto). | Foto: Pit1233 | Zdroj: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Jako tzv. skutečná koupaliště se mohou v Polsku označovat pouze taková místa, kde úřady mají přehled o kvalitě vody.

Příspěvek Viktora Daňka o koupalištích v Polsku

Konkrétně tedy musejí znát původ vody v koupališti, dohlédnout na kanalizaci, například aby se nikde v okolí nenacházely žumpy bez dna, a minimálně čtyřikrát ročně musejí úřady kontrolovat kvalitu vody, z toho v sezoně alespoň jednou měsíčně.

Obcházení pravidel

Všechno jsou to požadavky vyplývající z unijních předpisů, které pro Polsko platí od okamžiku jeho vstupu do EU. Polsko se už dávno rozhodlo těmto unijním předpisům částečně vyhnout, najít právní kličku, což se přímo uvádí ve vládních dokumentech, jak zjistila soukromá televizní stanice TVN.

Místo koupališť se jezera, rybníky a plovárny mohly začít označovat za tzv. místa pro občanské využívání ke koupání. Unijní předpisy tak pro něj přestaly platit a obce nemusely plnit tak přísné hygienické nároky. Většina koupališť toho využila.

Po vstupu do EU jejich počet klesl na sedminu - zhruba 200. Jak informuje TVN, představa vlády tehdy byla taková, že budou obce postupně usilovat o návrat statusu koupaliště a do zlepšení kvality vody budou investovat. V praxi se to ale nestalo. Vláda proto už před dvěma lety nechala schválit zákon, který koupací sezonu pro tato koupaliště omezí.

Jeden letní měsíc, nebo jen víkendy?

Obce, které si rozhodly ponechat u koupališť status příležitostně využívaného místa, si nově musejí vybrat, zda plaveckou sezonu umožní pouze jeden letní měsíc, popřípadě po celé léto, ale jen o víkendech. Například obec Konstantynów Łódzki v centrálním Polsku si vybrala červenec.

Jak ale řekl starosta Henryk Brzyszcz stanici TVN, v koupání lidem nikdo aktivně bránit nebude. „Příležitostné využití toho místa znamená, že můžeme umožnit vstup veřejnosti pouze po třicet dní v roce. Těžko tady ale postavíme nějakou bariéru nebo vyšleme hlídat městskou policii.“

Jinými slovy lidé se budou moci koupat, ale pouze na vlastní nebezpečí, bez garance kvality vody a pouze tam, kde si budou jistí, že jim za porušení předpisů nehrozí pokuta.

Oblíbené Mazury

Koupání a vodní sporty patří mezi lákadla při návštěvě Polska, například v případě Mazurských jezer. Poláci si navíc dělají kvůli státnímu svátku tento týden prodloužený víkend a využívají třicetistupňových veder.

Zatím ale neexistují žádné celkové přehledy, kolik obcí se rozhodlo raději omezit plaveckou sezonu, aby nemuselo plnit přísnější hygienické a bezpečnostní předpisy. TVN ale zjistila, že některé obce vymyslely další právní klíčku.

Například Varšava u svého Czerniakowského jezera vytyčila tři pláže - každá bude fungovat měsíc, celkem se tedy budou lidé moci koupat celé léto, jen pokaždé na jiné pláži. Nové předpisy každopádně nijak neomezují skutečná koupaliště ani bazény.