‚Jde o budoucnost svobody slova.’ Tisíce Poláků protestují proti kontroverznímu zákonu o médiích

„Nejde jen o TVN, jde o budoucnost svobody slova v Polsku. Což znamená, že jde o budoucnost naší demokracie,“ prohlásil na krakovské manifestaci senátor za opoziční stranu Občanská platforma (PO) Bogdan Klich. Kromě něj na krakovském náměstí promluvili i další politici, včetně předsedy rolnické Polské lidové strany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze, uvedl server Rzeczpospolita.

Podle serveru Onet.pl vyšli lidé do ulic ve více než 120 městech. Řada řečníků obvinila úřady z útoku na demokratické základy Polska a davy skandovaly „Svobodná média!“, popsala agentura AP.

Největší protest pod heslem „Svobodná média, svobodní lidé, svobodné Polsko“ začal večer před prezidentským palácem v polské metropoli. Na něm vystoupil mimo jiné i lídr polské opozice Donald Tusk. Na prezidentovi Andrzeji Dudovi totiž nyní závisí další osud novely zákona, kterou v pátek schválila dolní komora parlamentu - Sejm.

Polští poslanci přijali kontroverzní zákon, který omezuje zahraniční vlastnictví televizních či rozhlasových stanic. Novela stanoví, že majitelem televizní či rozhlasové stanice vysílající na základě polské licence smějí být jen společnosti, ve kterých podíl zahraničních firem z oblasti mimo Evropský hospodářský prostor nepřekračuje 49 procent. Podle kritiků je zákon namířen hlavně proti nezávislé televizi TVN.

Formálně je vlastníkem TVN společnost registrovaná v Nizozemsku. Jejím jediným akcionářem je ale americká Discovery Inc. TVN podle médií představuje dosud největší americkou investici v Polsku. Přičemž novela má podle Gazety Wyborcze přinutit americkou společnost Discovery, aby TVN prodala.

Sama TVN přijetí novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání označila za útok vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) na svobodná média. Vláda tvrdí, že zákon má ochránit polský mediální prostor před potenciálně nepřátelskými hráči z Ruska nebo Číny.

New month, new #protest. This time Poles call for #freemedia, after the ruling #PIS party passed the so-called #lexTVN, aimed against Poland's biggest independent broadcaster #TVN. #media #mediafreedom #Poland pic.twitter.com/QtlwG5Qvla