Poptávka po ukrajinských lékařích. Polsko jim chce usnadnit uznávání diplomů

Polské ministerstvo zdravotnictví chce do země přilákat více lékařů z Ukrajiny a dalších zemí. Navrhlo, aby si v budoucnu Ukrajinci nemuseli na polských lékařských fakultách nechávat uznávat své vzdělání. Polsko se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Kvůli nízkým platům odjíždějí pracovat na západ. Varšava 18:15 8. dubna 2018

Ukrajinští lékaři zajímající se o práci v Polsku potřebují tzv. nostrifikaci lékařského diplomu.

Na jedné z polských lékařských fakult musí projít náročnými zkouškami, aby doložili, že jejich ukrajinské vzdělání odpovídá polskému. To může trvat několik let.

Polsko by v budoucnu mohlo ukrajinské diplomy začít uznávat podobně, jako to dělá u občanů Evropské unie. Na novém systému pracují rezorty zdravotnictví a školství.

Katarzyna Zawada z polského ministerstva školství soukromé stanici TVN řekla, že by to přijímání lékařů ze zahraničí výrazně usnadnilo. Polská lékařská komora se zjednodušením systému souhlasí, nemělo by se to podle ní ale dít na úkor pacientů.

Sami polští lékaři loni na podzim týdny protestovali proti nízkým platům a podfinancovanému zdravotnictví, drželi dokonce hladovku. V únoru se pak s vládou dohodli na zvýšení výdajů na zdravotnictví tak, aby v roce 2024 tvořily 6 procent HDP.