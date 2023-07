Sejm přijal novelu kontroverzního ‚lex Tusk‘. Podle opozice má z politiky dostat Kaczynského oponenta

Represe, šikana a vězení – realita Rusů, kteří se odváží ozvat. Organizace Memorial mapuje jejich příběhy

„Na to jaké tresty těm lidem reálně hrozí za každý protest, tak je to úctyhodné. Mě osobně to naplňuje nadějí,“ vysvětluje ředitel pražské pobočky lidskoprávní organizace Memorial Štěpán Černoušek.