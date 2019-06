,Inspirován fantazií, nebo spíše alkoholem.‘ Opilý muž vyrazil v Polsku na projížďku městem v tanku

„První oznámení bylo neobvyklé. Záchranářům se dovolal obyvatel Pajeczna, který hlásil, že po městě jezdí tank,“ vylíčila televize TVN 24. Na místo pak dorazila policejní hlídka, která zjistila, že na Mickiewiczově ulici skutečně stojí tank.

„Zanedlouho jeho majitel hovořil s policisty. Byl opilý. Vyšetření potvrdilo, že má téměř promile alkoholu v krvi,“ uvedl mluvčí místní policie Marcin Paweloszek.

Tank byl původně převážen na podvalníku, ale ten se porouchal, a proto tank sjel na vozovku, aby bylo možné návěs opravit. Pak ale majitel tanku - slovy policejního mluvčího „buď inspirován fantazií, nebo spíše alkoholem a nedostatkem představivosti“ - vyrazil na projížďku ulicemi. Do 36 tun vážícího vozidla přitom ještě pozval kamaráda.

Tank byl dopraven na policejní parkoviště a jeho majitel strávil noc v policejní cele. Za řízení v opilosti mu hrozí až dva roky vězení, za ohrožení dopravy až osm let.

Tanky T-55, vyvinuté na konci 50. let minulého století v Sovětském svazu a licenčně vyráběné i v někdejším Československu, v Číně a v Polsku, vyřadila polská armáda v roce 2002.

An inebriated 49-year old man reportedly drove a #tank around a town of #Pajęczno, central #Poland. On Tuesday evening, the local #police station was notified about an incident by a concerned citizen who could hardly believe his eyes when he saw the tankhttps://t.co/D29DfJg85t pic.twitter.com/km73VmtKIH