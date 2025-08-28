Polsko má podezření na pokus o atentát. Výstřel granátometu pro šéfa policie nemusel být náhoda
Polská prokuratura vyšetřuje, zda aktivace granátometu na Národním policejním ředitelství před třemi lety nebyl pokus o atentát. Výstřel tehdy zranil dva lidi a poškodil budovu. Pět dní předtím kancelář šéfa policie dostala e-mail hrozící výbuchem bomby. Pracovníci to ale tehdy ignorovali.
E-mail, který dorazil do schránky kanceláře šéfa polské policie Jarosława Szymczyka, byl psaný v lotyšštně a pocházel z ruské domény. Zpráva byla následně vyhodnocená jako falešná bombová hrozba.
Szymczyk o dva dny později odjel na pracovní návštěvu Ukrajiny, kde dostal údajně nefunkční granátomet.
Po návratu z Ukrajiny granátomet při manipulaci v Szymczykově kanceláři vystřelil. Nyní není jisté, zda šlo o tu samou zbraň. Podle fotografií z předání daru na Ukrajině a z policejního velitelství po výbuchu mohlo jít o dva různé granátomety.
Polské státní zastupitelství přitom stále vede i druhé vyšetřování případu, ve kterém policejnímu řediteli hrozí trest za přepravu zbraně bez nahlášení a za veřejné ohrožení.