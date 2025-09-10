Polsko by mělo mít možnost zasahovat proti ruským dronům i na Ukrajině. Situace je vážná, říká analytik
Polská vláda ve středu dopoledne mimořádně zasedá kvůli narušení polského vzdušného prostoru. Nad ránem do něj v době ruského útoku na Ukrajinu vlétlo několik dronů. Polská armáda část z nich sestřelila. Premiér Donald Tusk o tom informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. „Polsko by mělo mít možnost operovat třeba do hloubky 100 kilometrů ve vzdušném prostoru Ukrajiny a tam likvidovat hrozby s dostatečným předstihem,“ říká analytik.
Jak za vážná je situace podle vás?
Situace je závažná množstvím dronů, které pronikly do polského vzdušného prostoru. Není to poprvé, v minulosti již proběhla celá řada incidentů, kdy primárně na polské území dopadly ruské střely nebo drony. Měli jsme i incident, při kterém došlo k úmrtí.
Nicméně to byl incident v důsledku dopadu antirakety ukrajinského protiraketového systému. Nicméně ukrajinská protivzdušná obrana by nestřílela, pokud by nebyla pod útokem Ruska. Takže i v tomto případě jde veškerá zodpovědnost za Ruskem. Tentokrát je změna ve množství.
Trosky jednoho z těch dronů už se našly, po dalších se pátrá. Jde podle vás teď s jistotou říct, že šlo o ruské drony? (Později Polsko potvrdilo, že šlo skutečně o ruské drony, pozn.red.)
S jistotou to bude možné říct v okamžiku, kdy to polští specialisté skutečně vyhodnotí. Nicméně nedává smysl, že by v tomto případě mohlo jít o ukrajinské drony. Pokud Ukrajinci provádějí dronové operace proti cílům v hloubce ruského území, tak startují ve východní části země. Právě kvůli doletu.
Že by se ukrajinský dron otočil o 180 stupňů a zároveň by dokázal ještě dlouho letět, by bylo skutečně velmi neobvyklé. Navíc máme k dispozici radarové záznamy a trasy dronů a prokazatelně směřovaly z ruského nebo běloruského vzdušného prostoru.
Je podle vás pravděpodobnější, že šlo o náhodu? Nebo to mohl být cílený útok, který měl třeba otestovat pružnost NATO, případně soudržnost států Severoatlantické aliance v takových situacích?
Tady se dostáváme do roviny spekulací a já se přiznám, že nerad spekuluji. Množství dronů by mohlo zavdávat důvod se domnívat, že to je cílené testování toho, kam až Rusku dovolíme zajít. Ale dokud nebudeme mít nějaké přímé potvrzení, tak bych skutečně znovu zdůraznil, že to je pouze moje spekulace.
My už od roku 2022 hovoříme o tom, co bychom měli dělat pro ochranu vzdušných prostorů členských zemí aliance. Mluvili jsme o tom, že by bylo možné uzavřít bilaterální smlouvu například mezi Polskem a Rumunskem. To jsou země v NATO a jsou nejčastěji cílem ruských dronů. Smlouva by byla o tom, aby jejich vzdušné síly mohly působit i do omezené hloubky ukrajinského území a likvidovat tak střely, které směřují na jejich území, s dostatečným předstihem. Ale ani k tomu jsme se nedokázali odhodlat.
Reakce NATO
Takže z vašeho pohledu byl tedy narušen vzdušný prostor NATO a měla by reagovat aliance?
Minimálně by aliance měla vyjádřit nějakou podporu státům, kterých se to týká, v tomto případě Polsku. Měla by mu poskytnout větší součinnost a měla by urychleně tlačit na to, abychom mohli začít zasahovat i na ukrajinském území. To znamená s dostatečným předstihem a než prostředky protivníka vstoupí do vzdušného prostoru a budou ohrožovat životy a majetky na území členských zemí Severoatlantické aliance.
Donald Tusk kvůli tomu svolal mimořádné jednání vlády. Jaká by měla být podle vás reakce Polska na tuhle situaci?
Tentokrát je situace vážná i kvůli tomu, že jsme zaznamenali mimořádné svolání vlády už v průběhu noci. Koordinace jednotlivých polských politiků probíhala už v průběhu noci. Dokonce byly vydané pokyny k tomu, aby obyvatelé v některých východních oblastech Polska nevycházeli z domů. Situace je skutečně jiná a mimořádná.
Reakce Polska by měla být o uzavření bilaterální smlouvy s Ukrajinou. Budu se znovu opakovat: aby polské vzdušné síly mohly operovat třeba do hloubky 100 kilometrů od polských hranic ve vzdušném prostoru Ukrajiny a tam likvidovat hrozby s dostatečným předstihem. Protože pokud už vstoupí do vzdušného prostoru členských zemí NATO, už je pozdě.