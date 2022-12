Prorodinný program 500+ nenaplňuje očekávání polské vlády. Rodí se méně dětí

V Polsku se rodí méně dětí, než vláda doufala. Kabinet přitom od roku 2016 podporuje porodnost speciálním programem 500+. Polské rodiny tak mohou získat 500 zlotých měsíčně na každé dítě do osmnácti let. Polsko chce navíc do budoucna reformovat penzijní systém, kde by výše důchodu závisela na počtu vychovaných dětí. Nízká porodnost ale reformu komplikuje.

Varšava 17:53 1. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít