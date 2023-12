,Doba temna a středověku skončila.‘ Polská kurátorka osvěty končí ve funkci, odvolala ji ministryně školství

Nová polská ministryně školství Barbara Nowacká propustila jeden ze symbolů školství posledních sedmi let – kurátorku osvěty Barbaru Nowakovou. Ta sice chtěla ve školách v Krakově a okolí vybudovat nejlepší školství v zemi, proslula ale politickou a náboženskou angažovaností. Od stálé zpravodajky Varšava 18:16 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolaná kurátorka osvěty Barbara Nowaková | Zdroj: Profimedia

Barbara Nowaková není jedinou inspektorkou osvěty, která ve funkci skončila. Propuštění čeká do konce tohoto roku dalších 15 takových inspektorů, tedy všechny po celé zemi. Nowaková je ale první a nejznámější.

Proslula například kritikou duhových pátku na školách, během kterých děti a učitelé pořádají happeningy o bezpečnosti na školách pro LGBTQ+ lidi.

Také v minulosti spojovala sexuální menšiny se zneužíváním dětí, vystupovala i proti demonstracím za ženská práva, proti očkování učitelů proti covidu-19, založila ligu věřících učitelů nebo třeba tvrdila, že ve švédských školách jsou speciální masturbační místnosti.

Na její práci si dlouhodobě stěžovali učitelé, kteří její výroky i nařízení považovali za zastrašování. Přesto ji ale před pár dny vyznamenal ombudsman pro práva dětí Mikołaj Pawlak.

Ten ze své funkce také odchází, protože je silně spojený se stranou Právo a spravedlnost.

Novakowá na své propuštění reagovala v pořadu Host událostí na televizi Polsat news. V pořadu nejprve připomněli výrok ministryně Barbara Nowacké, ve kterém řekla, že s odvoláním Nowakové doba temna a středověku skončila a že nedělala práce, jakou měla.

Středověk jako krásné období

Odvolaná Novakowá na výrok ministryně řekla, že středověk bylo „krásné období“.

„Konec středověku? Všichni ví, že středověk bylo krásné období spojené s budováním katedrál a univerzit. Já se ale obávám, že ve školách teď skončí vzdělání, jako by nemělo význam a nastoupí do nich ideologie,“ prohlásila.

„Doba temna? To mě pojí s černými pochody. Tady musím říct, že kdyby to znamenalo konec pochodů, to by bylo dobře, ale o tento konec nešlo,“ dodala.

Černé pochody byly protesty za práva žen podle černých vlajek, které ženy používaly. Protesty se v Polsku konají od zpřísnění potratového zákona a pokračuji dodnes, například když v nemocnici zemře těhotná žena kvůli neposkytnutí péče.

Méně náboženství

Ministryně Nowacké také chce, aby se na školách z rozpočtu na vzdělávání hradila pouze jedna hodina náboženství týdně. Další hodiny mohou být dobrovolné a v rámci mimoškolních aktivit.

Navíc by se známka z náboženství neměla započítávat do průměru. Zároveň ale říká, že o takových změnách je potřeba diskutovat s episkopátem, tedy s arcibiskupstvím.

Žáci by se také měli více učit o soudobých dějinách, ale také o tom, co je ústava, jak fungují volby nebo jak funguje občanská společnost.

Dále se jedná o navýšení platů učitelů, o indexaci jejich mezd, protože učitelé v průměru berou kolem čtyři tisíce zlotých, tedy asi 22 tisíc korun hrubého, a to i po několika letech praxe.

Do škol kvůli tomu nenastupují noví mladí učitelé. Zvýšení mezd navíc bylo předvolebním tématem stran, které teď tvoří vládní koalici.

Změnit by se měl i obsah učiva a forma učení. To zahrnuje i výměnu učebnic, protože v současnosti se často učí podle učebnic, které jsou ovlivněné světonázorem minulé vlády Práva a spravedlnosti. Ministryně ale přiznává, že změna obsahu výuky se bude měnit několik let.