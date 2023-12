Morawiecký nezískal důvěru Sejmu. Dolní komora polského parlamentu vybere nového premiéra

Krátký a upřímný rozhovor. Zelenskyj a Orbán se potkali na prezidentské inauguraci v Argentině

„Bylo to co nejupřímnější – a samozřejmě se to týkalo našich evropských záležitostí,“ řekl ukrajinský prezident. Rozhovor přišel uprostřed nejisté ukrajinské snahy o kandidaturu do EU.