Vláda zkouší unii obalamutit, ucpala ale jen díru na už potopené lodi, říká o polské novele právník

Tři hodiny a 37 minut. Tak dlouho trvala dohromady všechna tři čtení novely zákona o polském nejvyšším soudu. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) rychlou změnou věku odchodu soudců do penze ustoupila jedné z výtek Evropské komise. „PiS si myslí, že když vyřeší jeden detail, bude mít v ruce eso proti unijnímu postupu," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Tomasz Tadeusz Koncewicz, specialista na evropské právo z Gdaňské univerzity. Rozhovor Gdaňsk 7:02 23. listopadu 2018

Znamenají ty středeční změny v zákoně o nejvyšším soudu ústupek vládního tábora, vstřícný krok směrem k Evropské komisi?

Určitě znamenají ústupek, ale je otázkou, zda je to dostatečný ústupek z perspektivy toho, co od Polska očekává Evropská unie. Odpověď tuhle otázku je tedy negativní. Není to dostatečné, není to ani blízko tomu, co bychom mohli označit za dostatečné. Je to součást hry, kterou PiS už třetí rok hraje s Evropskou komisí.

Tomasz Tadeusz Koncewicz Polský advokát a profesor práva, specialista na evropské právo a mezinárodní právo veřejné, ředitel katedry evropského práva a právní komparatistiky na Gdaňské univerzitě.

Jeden ústupek tady, druhý támhle… a doufá, že to komisi uspokojí. My se na to ale musíme podívat širším pohledem. Zákon poslanci přijali ve středu, ale vznikají otázky: co s ústavním soudem, co s běžnými soudy a co s neústavní Národní soudcovskou radou? A co nakonec se soudci, kteří už byli neústavně jmenovaní do nejvyššího soudu. Tohle ta změna zákona neřeší, ona řeší jen velmi úzký problém věku odchodu do důchodu.

Čili ta změna je podle vás spíš kosmetická…

Změna je to důležitá, ale je jen částečná, týká se jen jednoho konkrétního problému, vůbec neřeší systémové problémy. Soudci, kteří odešli do penze, se podle změny mají vrátit do práce, ale to nemusel dělat zákon, protože k tomu už došlo, když Soudní dvůr EU vydal své předběžné opatření. Je to taktika vlády, ona teď komisi řekne: Co ode mě chcete? Přijali jsme zákon, takže celý postup proti Polsku podle článku 7 unijní smlouvy kvůli porušení zásad právního státu ztrácí smysl. Ten proces se přitom netýká jen penzionovaných soudců.

Proces s Polskem před Soudním dvorem EU tedy bude pokračovat dál až k rozsudku? Protože podle Evropské komise jdou změny přesně tím směrem, jakým komise žádala.

PiS tím zákonem zkouší obalamutit komisi. Komise by po těch třech letech byla velmi naivní, pokud by přijala tvrzení, že jeden zákon znamená změnu celého systému. Komise by zcela jistě neměla žalobu stahovat, pokud by to totiž udělala, uznala by, že kosmetické a PR nástroje stačí. Komise si teď musí přečíst, co přesně je v tom zákoně.

Proč k té změně došlo tak náhle ve středu, navíc tak velmi rychle? Dolní komorou parlamentu návrh prošel během tří hodin a 37 minut.

Protože tak funguje tahle vláda už tři roky, změny se dějí rychle jako na továrním pásu. PiS si myslí, že když vyřeší jeden detail, bude mít v ruce eso proti postupu komise proti polskému státu. Já ze svých zdrojů vím, že očekávání vlády jsou takové: rychle jsme vyřešili jeden problém, tak vy rychle stáhněte z procedury podle článku 7.

My ale teď vidíme, že jen vytrvalost Evropské komise může vést ke změnám, jen důrazný postup může tuhle vládu přesvědčit k nějaké změně. Jen systémový nátlak Evropské unie může vést k tomu, aby vládla ustoupila.

Mluvil jste o proceduře podle článku 7. Může ta Sejmem přijatá novela změnit její průběh?

Ne, absolutně ne, protože procedura článku 7 se netýká jen problému odchodu soudců do důchodu, protože Polsku se vytýká systémové porušování zásad právního státu. PiS potopil celou loď s názvem „demokratický právní stát“. To, že teď zalepí jednu díru nějakým zákonem přijatým během pár hodin, nic neznamená. PiS neřeší systémový problém, ucpal jednu díru a myslí, že krize skončila.