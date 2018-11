Velké ústupky polské vlády. Poslanci nečekaně zrušili část justiční reformy, kterou kritizuje Brusel

Polští poslanci ve středu rychle schválili změny ve fungování nejvyššího soudu. Soudci starší 65 let, které v červenci nuceně poslala do penze novela národně konzervativní vlády, se podle středečních úprav budou moci vrátit do práce. Varšava tak mění nejspornější část zákona, kvůli které Polsko u Soudního dvora EU zažalovala Evropská komise. Varšava 18:10 21. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprostřed předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński při hlasování v Sejmu (archivní foto) | Foto: Agencja Gazeta | Zdroj: Reuters

Debakl, prohra a kapitulace. Tak o expresně schválených změnách zákona o nejvyšším soudu aktuálně mluví polská opozice.

'V reformách budeme pokračovat!'

Návrh změny kontroverzního zákona dorazil do dolní komory parlamentu ve středu ráno, v jednu odpoledne se začal projednávat a ve čtyři odpoledne už ho poslanci 215 hlasy strany Právo a spravedlnost (PiS) ve třetím čtení schválili.

Pro byl i předseda strany Jarosław Kaczyński. Vláda přitom svou reformu až dosud neoblomně hájila a změny odmítala. „Návrh odpovídá očekáváním Soudního dvora EU a předběžným opatřením,“ představoval změny poslanec PiS Marek Ast. Návrh teď míří k posouzení do Senátu, tam má ale PiS pohodlnou většinu a očekává se jeho rychlé přijetí.

„Nesouhlasíme s rozhodnutím Soudního dvora, ale dodržujeme dříve přijaté závazky, že je potřeba dodržovat pravidla. Zachováváme všechny změny v soudnictví, které, i přes váš nesouhlas, budeme dál zavádět,“ řekl v Sejmu směrem k opozici ministr spravedlnosti a zároveň generální prokurátor Zbigniew Ziobro.

'Vláda prohrála, naštěstí pro Polsko'

Zatímco ministr mluvil, opozice skandovala „KFN“, tedy zkratku pro aktuální aféru podezření z přepočtu 240milionového úplatku v Komisi pro dohled nad finančním trhem. Podle opozice středeční novelou vláda odvrací od aféry pozornost.

„Tuhle věc jste prohráli, naštěstí pro Polsko, pro spravedlnost v Polsku. Ta věc je pro vás prohra a všichni to už víme, prohrál PiS, ale vyhrálo Polsko, Polky a Poláci,“ řekl v Sejmu poslanec opoziční Občanské platformy Robert Kropiwnicki.

Do práce se podle nové změny zákona vrátí 1. předsedkyně nejvyššího soudu Małgorzata Gersdorfová a dalších 21 soudců nejvyššího soudu i nejvyššího správního soudu, které letos v červenci poslala do penze sporná novela.

Funkční období soudců se má podle čerstvé novely považovat za nepřerušené a věk odchodu do důchodu se vrátil na 70 let. Soud se přesto nevrací ke své původní podobě, od zavedení nových pravidel prezident jmenoval 39 nových soudců a změnila se i struktura soudu.

„Můžeme říct, že obsah návrhu eliminuje nezávažnější výtky, které k novele formuloval nejvyšší soud,“ řekl médiím ve středu odpoledne mluvčí nejvyššího soudu Michał Laskowski. Dodal, že přesto zbývá celá řada dalších otázek.

O výjimkách teď rozhoduje Duda

Loni schválený zákon snížil věk odchodu soudců nejvyššího soudu do důchodu ze 70 na 65 let. Podle zákona mohli soudci požádat prezidenta o prodloužení mandátu. Prezident tak může učinit dvakrát, pokaždé na dobu tří let.

Neexistují však žádná kritéria, podle kterých se má prezident rozhodovat. Chybí také možnost odvolání nebo přezkumu u soudců, kteří s výsledkem žádosti nesouhlasí.

Stanovisko k žádosti soudců pak dává Národní soudcovská rada, která byla reformována zákonem z prosince 2017. Ta je v současnosti složena z parlamentem volených zástupců, členem je i ministr spravedlnosti Ziobro.

Podle kritiků zreformovanou soudcovskou radu ovládá PiS a její složení je v rozporu s evropskými standardy. To minulý týden konstatovala i Evropská síť soudcovských rad na zasedání v Bukurešti, na kterém pozastavila členství polskému orgánu.

PiS: vymetáme bahno

Reformu tvrdě kritizovala opozice, podle které se tak vládnoucí strana PiS zbavila nepohodlné předsedkyně soudu a dalších soudců. Vláda mluvila o „vymetání bahna ze soudnictví“ a reformu obhajovala potřebou dekomunizace soudů a zlepšením jejich fungování.

„Reforma nebude bez nových soudců nejvyššího soudu, musí se změnit soudcovská mentalita. Pokud chceme udělat změny, nemohou se soudci cítit jako v roli těch, kteří panují nad jinými složkami moci, nad společností, nad národem. Je potřeba se vrátit k roli toho krásného, ušlechtilého soudcovského povolání,“ řekl v červenci pro konzervativní televizi wPolsce.pl Piotrowicz zvolený za Právo a spravedlnost (PiS).

Novelu tvrdě kritizovala Evropská komise, která ji také v září napadla u Soudního dvora EU. Ten v polovině října platnost reformy pozastavil. Podle komise podkopává reforma nezávislost soudnictví a porušuje unijní smlouvy, podle polské opozice se konzervativní vláda snaží odstranit více než dvě desítky soudců a nahradit je lidmi poplatnými vládní linii.