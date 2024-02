Polsko nemá dost krytů, kdyby na něj zaútočilo Rusko. Ani varšavské metro není bezpečné, varuje generál

Ve velkých polských městech chybí infrastruktura, která by civilnímu obyvatelstvu sloužila k úkrytu v případě útoku ze strany Ruska. V televizi TVP Info to řekl generál Roman Polko, bývalý velitel speciální jednotky Grom. Jako kryt se podle něho nehodí ani varšavské metro, není postavené dostatečně hluboko. Varšava 7:26 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Varšavské metro | Zdroj: Profimedia

„Slýcháme ujištění, že máme metro ve Varšavě a že tam se dá ukrýt. Jenže to metro nesplňuje základní bezpečnostní kritéria,“ řekl Polko. Zatímco ve stanicích podzemní dráhy v Kyjevě se civilisté během ruských útoků schovávat mohou, ve Varšavě to podle něj nejde.

„Základním rozdílem je hloubka a varšavské metro je mělké,“ uvedl.

Podzemní dráha podle něj může poskytnout nevelkou ochranu před úlomky raket, ale není postavená tak, aby účinně chránila lidi uvnitř. Dodal, že při stavbě metra v polském hlavním městě „se šetřilo na filtračních a ventilačních zařízeních, na všech dodatečných instalacích, které by z něj vytvořily účinnou obranu v případě útoku na Varšavu“.

Nepomohlo by tak v případě chemického útoku nebo kontaminace vnějšího prostředí. Polko tvrdí, že v něm chybí i zázemí pro skladování potravin nebo dostatek toalet.

Ve velkých polských městech nejsou místa, která by se dala využít jako kryty, a podle Polka by bylo potřeba změnit zákony tak, aby při stavbě nových domů v nich musely vznikat i prostory, kde by se lidé v případě krize mohli schovat. Upozorňuje, že schovat se v běžném sklepě znamená vystavit sebe samého nebezpečí smrti pod troskami domu.

Polsko v posledních letech výrazně zvýšilo výdaje na obranu, investuje do modernizace armády. Jeho vicepremiér a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nedávno varoval, že Polsko musí být připravené na nejtěžší variantu, jaká ho může potkat.

Upozornil, že v situaci, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině, s níž Polsko sousedí, je nutné být připravený na každý scénář.