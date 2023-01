Kdyby Varšava poslala tanky Ukrajině, Berlín by nic nenamítal, říká německá ministryně zahraničí

Pokud by Polsko poslalo tanky německé výroby Leopard Ukrajině, Berlín by nic nenamítal. Podle agentury Reuters to v neděli řekla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ve vysílání francouzské stanice LCI. Německý kancléř Olaf Scholz přitom dosud dodávky tanků Leopard Kyjevu třetími zeměmi odmítal. Tanky Leopard má v držení řada zemí NATO, ale jejich přesun na Ukrajinu vyžaduje souhlas Berlína.

