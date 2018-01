Natočil reportáž o polských neonacistech. 'Riziko jsme podstoupili ve veřejném zájmu,' říká

Od března rozkrýval tým investigativních reportérů polské televize TVN neonacistickou scénu v zemi. Natočili hajlování na koncertech i oslavu narozenin Adolfa Hitlera. Poukázali na nečinnost tajných služeb i napojení neonacistů na politickou stranu zastoupenou v Parlamentu. „Pozitivně mě překvapila míra pobouření,“ říká v emailovém rozhovoru pro server iROZHLAS.cz autor reportáže Bertold Kittel. Varšava 11:31 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dort se sušenkami ve tvaru hákového kříže zachycený v reportáži TVN | Foto: TVN/Superwizjer | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

Novináři TVN v reportáži natočili vazby asistenta poslance Národní ruchu, přes něho se dostali i ke slezské organizaci Hrdost a nová doba (DiN).

Pořídili záběry z tajného lesního obřadu, kterým neonacisté slavili narozeniny nacistického vůdce Adolfa Hitlera, nebo z koncertu nacionalistických organizací, na kterém se hajlovalo a vyhrožovalo smrtí expremiérovi a nynějšímu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi.

Reportáž vyvolala ostré reakce politiků, kteří projevy nacismu a fašismu odmítli, mezi nimi premiér Mateusz Morawiecki nebo minsitr vnitra Joachim Brudziński (oba ze strany Právo a spravedlnost). Celý případ ve čtvrtek projednávají i poslanci v Sejmu.

Krátce po odvysílání reportáže zasáhla prokuratura a tajná služba a několik členů skupiny DiN zatkla.

Jak dlouho jste sledovali organizaci polskou neonacistickou scénu?

První záběry jsme pořídili na začátku března 2017.

Jakou techniku jste používali?

Používali jsme skryté kamery a telefony.

Bylo obtížné se zkontaktovat se s lidmi z neonacistických kruhů? Jakou legendu jste pro to proniknutí použili?

Nemohu prozrazovat detaily o naší práci, protože by nás to mohlo vystavit nebezpečí.

Bertold Kittel Polský investigativní novinář, působil v deníku Rzeczpospolita, v současnosti spolupracuje s liberálním týdeníkem Newsweek a televizí TVN. V roce 2006 získal prestižní novinářskou cenu Grand Press za text o poměrech šéfa polské Všeobecné zdravotní pojišťovny PZU a také ocenění za sérií textů o privatizaci českého Unipetrolu polským PKN Orlen a zájmech Andreje Babiše.

Jak početná je neonacistická scéna v Polsku?

Experti odhadují počty neonacistů na několik tisíc lidí.

Kdo jsou členové sdružení Hrdost a nová doba?

Jsou to lidé z Wodzisława Śląskiego a jeho okolí.

Na reportáž reagovalo mnoho politiků, opozice, ale i premiér a ministr vnitra. Očekávali jste takové množství reakcí?

Nepochyboval jsem o tom, že materiál, který jsme natočili, vyvolá reakce, ale pozitivně mě překvapila míra toho pobouření.

A je opravdová? Bude mít skutečný dopad?

Jak je vidět, v průběhu několika dní došlo na zatýkání, tajná služba ABW.

Vy jste během natáčení spolupracovali s policií, radili jste se?

Nespolupracovali jsme. Byli jsme si vědomi toho, že situace je spojená s rizikem, ale rozhodli jsme se ho podstoupit ve veřejném zájmu. ABW získala důkazy o trestné činnosti právě z naší reportáže.

Jak právě tajná služba ABW bojuje s extremismem?

ABW tu skupinu DiN v minulých letech nemonitorovala, i když už dřív zjistila, že si neonacisti si píšou esemesky o spáchání možného teroristického útoku.

Na sociálních sítích se objevují nařčení, že reportáž má za cíl očernit Polsko, například před plánovanou návštěvou amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona...

To nestojí ani za komentář.

