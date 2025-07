Kreml ví, že nemůže být vidět na povrchu, ale sto metrů pod ním. Umí zde působit, říká polský novinář

Polská společnost je otevřeně velmi protirusky zaměřená, i tak ale vlivům proudícím z Kremlu neuniká. Jedním z odvětví, na které má Moskva cílit, má být i zelená energie. Právě na to se loni zaměřoval polský novinář Grzegorz Rzeczkowski, jemuž v souvislosti s jeho zjištěními začaly chodit výhrůžné zprávy. „Přišel za mnou jeden člověk a řekl mi, že pokud o tom nepřestanu psát, kompromitují mě a veřejně zničí,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Varšava 7:02 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věže ruského Kremlu | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Zaměřoval jste se na údajné vazby mezi ruskými zpravodajskými službami a jednou z energetických společností, v souvislosti s tím jste dostával varovné zprávy, abyste se tématem nezabýval. Jakým způsobem vám bylo nebo stále je vyhrožováno?

Začalo to s počátkem loňského roku kvůli mému článku pro polskou verzi Newsweeku. Popisuji v něm ruské vazby a vliv v polském energetickém sektoru, respektive v zelené energii, a to, jak se do něj investují ruské peníze.

Grzegorz Rzeczkowski Je polský politický a investigativní novinář. Několik let pracoval pro týdeník Polityka, pak také pro Gazetu Wyborczu či polskou verzi amerického Newsweeku, přednáší na katedře žurnalistiky na univerzitě Collegium Civitas.



Kromě domácí politické scény se zaměřuje na odhalování ruského vlivu v Polsku. V souvislosti s článkem o údajných vazbách mezi ruskými zpravodajskými službami a jednou z energetických společností a převody ruských peněz skrze Kypr do Polska k založení sítě firem, mu loni začaly chodit telefonické i písemné výhrůžky vyzývající jej, aby se tématem přestal zabývat, jinak bude učiněno „vše“ k zabránění uveřejnění jeho investigace.



S cílem jej zdiskreditovat mu bylo vyhrožováno i tím, že pachatelé rozšíří tvrzení, že pracuje pro polské zpravodajské služby. Zastrašování Rzeczkowského polské úřady vyšetřují. O jeho situaci informovala také organizace Reportéři bez hranic (RSF), která prokuraturu opakovaně vyzvala, aby vyšetřování urychlila.

Přišel za mnou jeden bývalý polský novinář a řekl mi, že pokud o tom nepřestanu psát, kompromitují mě a veřejně zničí. Nejdříve šel za jedním z mých bratranců a poté, co zjistil, že nejde o mého bratra, jsme se sešli osobně a výhrůžky zopakoval. Zároveň řekl, že ležím lidem napojeným na Rusko v žaludku. S tím jsem se začal bát o svůj život a rodinu.

Daná osoba byla tedy někým, kdo sám s dotyčnými komunikoval, a ve vašem případě měl být jakýmsi prostředníkem?

Hrál roli takového toho „dobráka“, který mě chce varovat, předat zprávu. Vlastnil malou PR agenturu, která spolupracovala s podnikateli napojenými na Rusko. Jaké však on osobně zastával názory, nedokážu říci. Velmi důležité je ale zmínit, že o čtyři měsíce později zemřel.

Víte něco o příčině jeho úmrtí, nebo se stále vyšetřuje?

Pokud vím, proces vyšetřování stále probíhá. O výhrůžkách jsem pak oficiálně informoval polskou prokuraturu a ta zahájila vyšetřování, které zatím rovněž neskončilo. Jinak už v souvislosti s přípravou článku se začaly dít divné věci, například jej před publikací někdo ukradl a lidé, o nichž jsem v něm psal, se nás snažili přesvědčit, abychom jej nezveřejňovali.

Také se mě snažili zkompromitovat na univerzitě, kde pracuji. Poslali jí dopis, v němž stálo, že jsem lhář, manipulátor a tak dále. Výhrůžky pak přišly přibližně v srpnu, v září, kdy jsem dokončoval knihu Szpiedzy Putina. Jak ludzie Kremla opanowują Polskę (Putinovi špioni. Jak muži Kremlu ovládají Polsko).

O pár týdnů později, před datem vydání, kontaktovali i nakladatele. Snažili se na mě něco najít, zničit můj veřejný obraz a prezentovat mě jako někoho, komu nelze důvěřovat. Nemohu ale mluvit o všech detailech. Mezi loňským únorem a začátkem tohoto roku nicméně podobných kroků bylo hodně a vždy s jedním cílem, jak jsem zmiňoval.

Nyní jsou různé formy výhrůžek stále na pořadu dne, nebo se situace trochu „uklidnila“?

Je to klidnější, už mě ale dobře „vyškolily“. Vím, že po klidnějším období se může zase něco stát. To se už opakovalo několikrát. Třeba jsem si už říkal, že do toho „vrazili“ spoustu peněz a času a vzdali to, ale mýlil jsem se. Nemohu tedy říci, že by s nimi už definitivně přestali. Kdykoli mohou začít znovu.

Kde je Rusko aktivní

Mohli bychom ještě více rozvést, na co konkrétně jste se ve vašem článku zaměřoval a proč podle vás pro prokremelskou stranu představujete tak výrazný trn v oku?

Jednalo se o velmi důmyslný plán vytvořit na polském trhu síť firem. Společně s tím jim došlo, že jsou schopni ovlivňovat energetický sektor, ale i proniknout mezi polské politiky a nabýt tak vlivu (nejen) v regionální politické sféře. Je to zajímavé i z českého pohledu, neboť dané společnosti založili blízko vašich hranic v oblasti Bogatynie a Turówa.

Rusko se nad polským energetickým průmyslem snaží získat dohled už řadu let. Stejně jako i jinde v Evropě tak dříve činilo hlavně skrze plyn a ropu, což už kvůli sankcím nejde. Nyní tedy vidí šanci v zelené energii, což je podle mě velmi chytré, mazané. Šlo na to velmi klidně, pomalu, nespatřeno.

Tedy až do doby, než vyšel můj investigativní článek. Stručně řečeno jsem přišel na něco, na co jsem neměl, tedy jak se pro založení sítě firem ruské peníze skrze Kypr převádí do Polska. To pro ně znamená významné ohrožení podnikatelských záměrů, a proto jim tak vadím.

Jak na vaši situaci reagovaly úřady? Respektive máte pocit, že vás dostatečně chrání, či nikoli?

Reakce přišly v podstatě dvě. Jednou bylo zahájení vyšetřování, když jsem o výhrůžkách nasbíral důkazy, sepsal prohlášení a můj právník jim vše předal. Druhou pak bylo vyjádření polského ministerstva vnitra, že jsem pod ochranou.

Organizaci Reportéři bez hranic jste řekl: „Žasnu nad tím, že v zemi, jako je Polsko, kde úřady na každém kroku zdůrazňují povědomí o ruských hrozbách, mohou lidé spjatí s Kremlem de facto beztrestně zastrašovat novináře. Ukazuje to, jak bezpečně se v mé zemi cítí.“ Co za tím podle vás stojí?

Drží si dobré kontakty mezi politiky i v ekonomické sféře. Konexe jsou velmi dobře propojené a hluboce zakořeněné. Z toho vychází, cítí se zde ve své kůži. Také si myslím, že reakce úřadů na mou situaci byla velmi slabá.

O jakých konexích v politice i ekonomice nyní mluvíme?

Především jde o energetický trh, avšak nejen ten. Velmi aktivní jsou i v nemovitostech. Ohledně politiky je pak můžeme pozorovat všude. Nejviditelnější jsou však mezi krajně pravicovými stranami.

Když Kreml hraje na dva klavíry

Právo a spravedlnost Jarosława Kaczyńského i Občanská platforma Donalda Tuska se z jednání v zájmu Ruska pravidelně obviňují. Obě strany také v minulosti zřídily komisi pro vyšetřování ruského vlivu v Polsku. Kde berou důkazy o tom, že ten druhý takto jedná, respektive z čeho vychází jejich argumenty?

Většinou je to založené na investigacích novinářů, kromě jiných i včetně mých. Polské zpravodajské služby v tom nejsou tak aktivní, jak by měly, protože jsou plně pod kontrolou politiků. Je to tak od začátku 90. let, taková nepsaná dohoda – máme kontrolu nad zpravodajskými službami a nedovolíme jim, aby ony měly kontrolu nad námi, politiky.

Polská kontrarozvědka má obrovský problém s dohledem nad tím, kdo se dostává k polským politikům a kdo ze zahraniční je mezi nimi aktivní. Bojí se, že kdykoli se tématu dotkne, některého z důstojníků budou muset vyhodit nebo bude čelit jiným následkům. „Lepší“ tedy je buď nedělat nic, nebo to jen z dálky pozorovat a zachovat si místo. Pro bezpečnost naší země to ale představuje opravdu velké bezpečnostní riziko.

Shrneme-li si to tedy, vliv Moskvy má v Polsku být mnohem výraznější, než se na první pohled může zdát, avšak polské zpravodajské služby nemají tolik šancí jej regulovat, vyšetřovat, neboť jsou pod velmi výraznou kontrolou politiků?

Asi bych spíše řekl, že v naší politice můžeme pozorovat ruský vliv, především mezi krajní pravicí, avšak i v dalších politických skupinách. Když polskou vládu vedla strana Právo a spravedlnost, byla kontrarozvědka velmi oslabená, hodně lidí dostalo vyhazov, deset regionálních oddělení zcela zrušili. To pro ni znamenalo velkou ránu.

Jak jsem nicméně říkal, pozorujeme mezi polskými politiky onu nepsanou dohodu nedovolit dotyčným službám mezi nimi tolik operovat. Ostatně nikde na světě, ani v tom demokratickém, nemají politici rádi, když jim za zády stojí kontrarozvědka. Že ona nepsaná dohoda funguje takto, je můj názor, představuje to každopádně riziko pro celou společnost, neboť to Kremlu umožňuje si v polské politice nacházet místo.

Kdykoli se chce kontrarozvědka na něco detailněji zaměřit, přichází od politiků reakce ve stylu „už zase chce rozhodovat o tom, jak má vypadat politika“. Lépe řečeno pak dané služby čelí obviňování, že se do politického dění snaží vměšovat. V tom vězí ono jádro problému, je to taková nerovnováha.

Kdybychom ještě přeskočili k politické situaci jako takové, nepřispívá k sebejistotě a snahám Ruska i duopol liberální střed vs. konzervativní pravice, tedy kdy proti sobě dlouhodobě stojí Právo a spravedlnost a Občanská platforma, neboť má pocit, že vzhledem k tak silné polarizaci může mít větší šanci si získávat vliv?

Ano, rozdělení politici pro Kreml představují vodu na jeho mlýn, takovou „dokonalou hudbu pro jeho uši“. Rusko umí mistrovsky hrát na dva klavíry zároveň, protože je jednodušší ovlivnit jednu nebo druhou stranu a zároveň tím přispívat k roztříštěnosti a ožehavým tématům, jako jsou migrace, Evropská unie, Green Deal, Ukrajina… Ta s sebou v polských debatách přináší řadu negativních emocí. A Rusové toho využívají.

‚Co to říkáš? Jací Rusové?!‘

V žebříčku svobody médií organizace Reportéři bez hranic je na tom Polsko nyní lépe než loni. Pokud ale jde o téma ruského vlivu a bezpečnosti polských novinářů, jak byste současnou situaci z obecného hlediska, bereme-li samozřejmě v potaz i tu vaši, popsal?

To je těžká otázka, kromě mě to nikdo moc „netestoval“. Jsem za dlouhou dobu v Polsku prvním novinářem, který musí takovýmto výhrůžkám čelit. Co ale mohu říci, je, že necítím, že mě má země plně podporuje a dělá vše pro to, aby chránila mě i mou rodinu.

Co za tím podle vás je?

Zčásti převládá názor, že nebezpečí není tak vysoké, respektive že „s Ruskem máme větší problémy, sabotáže, a nemůžeme dělat vše jen pro jednoho člověka“. Upřímně řečeno ale nevím. Každopádně za tím vidím nedostatek profesionality, na straně státu podle mě málokdo chápe, jak vážné dané výhrůžky jsou.

Letos v březnu na vás bylo podáno trestní oznámení za falešné svědectví a křivé obvinění ze strany osob spojených s energetickou společností, jíž jste se zabýval. Má to být dalším způsobem z jejich „seznamu“, jak vás kompromitovat, vyhrožovat vám? Mohou se třeba i cítit sebejistěji kvůli tomu, že vás podle vašich slov úřady dostatečně nechrání?

Oznámení bylo velmi zákeřné, a děkuji, že jej zmiňujete, protože jsem na něj už téměř zapomněl. Je to směšné. Proč to udělali? Bezpochyby jim jde o to mi znovu vyhrožovat, protože vůbec neměli mít informace o tom, o kom na prokuratuře z mé strany padlo slovo. Nikde jsem totiž veřejně neuváděl, jak se daná společnost jmenuje i kdo byl onen člověk, který za mnou přišel. Nemohli vědět, jaké důkazy jsem nasbíral.

Stejně jako s vámi jsem o nich mluvil jen v obecné rovině. Nevím, jak vyšetřování probíhá nyní, ale myslím, že to smetli ze stolu, možná pro nedostatek důkazů. Není to ale poprvé, co jsem byl od někoho napojeného na Kreml z podobných věcí nařčen. Žalovali mě tolikrát, že to ani nespočítám. Některé případy jsem vyhrál, něco stále leží u soudu. Tlak na mě vyvíjí pořád.

Polská společnost je obecně velmi protirusky naladěná. Jak vlastně na váš případ reagovala?

Reakce jsou různé. Některé lidi to opravdu šokovalo a snažili se pochopit, jak se něco takového vůbec může dít. Část některých našich politiků si to ale naopak stále vůbec neuvědomuje, nedochází jim, že nejde o příběh z filmu, ale že se to odehrává v Polsku, ve Varšavě, v jednom z hlavních evropských měst.

Někde cítím podporu, jinde ale vidím, že tomu moc nevěří a že podle nich přeháním. Když například v říjnu vyšla má kniha, slýchával jsem, že má jít o určitou formu propagace a podobně. Když někdy začnu mluvit o tom, že mi Rusko vyhrožuje, přijde reakce ve stylu: „Co to říkáš? Jací Rusové? Děláš si srandu?!“ I z toho důvodu je velmi důležité o tom v Evropě mluvit a psát, protože se takové věci mohou dít kdekoli.

Lidé v Kremlu jsou jinak velmi vychytralí a samozřejmě vědí, že Polsko je výrazně protirusky zaměřená země. Proto si uvědomují, že zde nemohou být vidět na první dobrou, řekneme-li to obrazně, na povrchu, nýbrž sto metrů pod ním, a že k tomu, aby se jim síť vlivu podařilo budovat, musí využít Poláky. Kromě sabotážních akcí je tedy pro obyčejné lidi ruský vliv v podstatě neviditelný.